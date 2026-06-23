عزاداری شب تاسوعا در جوار محل شهادت رهبر شهید
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر شهید انقلاب، در این مراسم که امسال از طرف حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار میشود، حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی با استناد به زیارتنامه حضرت عباس علیهالسلام، قمر بنیهاشم را عبد صالح و مطیع در برابر امام خواند و گفت: عمل صالح انسان را محبوب و نورانی میکند؛ همچنانکه همه دیدیم، خداوند شخصیت ممتازی همچون رهبر شهید انقلاب را که عبد صالح بود، بهقدری در قلوب مردم محبوب کرد که ملّت همچنان به یاد و بر اساس محبت او سنگر خیابان را حفظ و بدخواهان را ناامید کردهاند.
در ادامه این مراسم، میثم مطیعی در رثای قمر بنیهاشم حضرت ابالفضل العباس علیهالسلام و شهدای کربلا به ذکر مصیبت پرداخت و به یاد قائد شهید انقلاب اسلامی و شهیدان والامقام دفاع مقدس دوم و سوم نوحهسرایی کرد.