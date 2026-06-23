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تجاوز به جنوب لبنان همزمان با مذاکرات بیروت و تل‌آویو

رژیم صهیونیستی عصر امروز مجدداً نقض آتش‌بس کرده و یک خودرو را در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۸۰
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تجاوز به جنوب لبنان همزمان با مذاکرات بیروت و تل‌آویو

به گزارش تابناک به نقل از اسکای نیوز، یک خودروی پارک شده مابین دو منطقه «بیت یاحون» و «برعشیت» هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

برخی منابع خبری گزارش دادند این حمله پهپادی، تلفات جانی نداشت.

این تجاوز هوایی در شرایط انجام می گیرد که هم اکنون دور پنجم مذاکرات رژیم صهیونیستی و لبنان در مقر وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن در جریان است.

امروز همچنین حزب ‌الله لبنان اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی ساعت ۱۱:۳۰ به وقت محلی با سلاح‌های خودکار از میان مناطق مسکونی به سوی گروهی از غیرنظامیان در محله «الدیر» در شهر النبطیه تیراندازی کردند.

بر اساس این بیانیه، این افراد در حال بازگشایی مسیرها و بیرون کشیدن پیکر شهدا از زیر آوار بودند که هدف حمله قرار گرفتند.

حزب‌الله افزود در نتیجه این حمله، دو شهروند غیرنظامی به شهادت رسیدند که یکی از آنان از کارکنان شهرداری بوده است. همچنین چند نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این جنبش با محکوم کردن این اقدام، تاکید کرد حمله یاد شده نقض آشکار توافق آتش‌بس به شمار می‌رود؛ توافقی که مقاومت لبنان تاکنون به آن پایبند بوده است.

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