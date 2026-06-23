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هشدار پلیس فتا درباره ترفند یک کلاهبرداری جدید

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به برخی اختلالات بانکی اخیر اظهار کرد: با توجه به اختلالات پیش‌آمده در برخی خدمات بانکی، افراد سودجو با سوءاستفاده از این شرایط با صاحبان مغازه‌ها و کسب‌وکارها تماس گرفته و خود را به عنوان پشتیبان دستگاه کارت‌خوان یا شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت معرفی می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۷۶
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هشدار پلیس فتا درباره ترفند یک کلاهبرداری جدید

به گزارش تابناک، سرهنگ جواد مختار رضایی در این باره گفت: در این شیوه کلاهبرداری، تماس‌گیرندگان معمولاً مدعی می‌شوند به دلیل اختلال در اینترنت یا شبکه بانکی، تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان یا «پوز» با مشکل مواجه شده و ممکن است مبالغی که از طریق کارت‌خوان دریافت شده است، به حساب فروشنده واریز نشود.

این مقام انتظامی ادامه داد: در چنین شرایطی کلاهبرداران با ایجاد نگرانی برای صاحب کسب‌وکار، از وی می‌خواهند اطلاعات کارت بانکی متصل به دستگاه کارت‌خوان را اعلام کند و عنوان می‌کنند برای رفع مشکل، کدی از طریق پیامک ارسال می‌شود که باید در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

سرهنگ مختار رضایی گفت: این کد در واقع کد ورود یا تأیید مربوط به همراه‌بانک یا اینترنت‌بانک است و در صورت اعلام آن، مجرمان می‌توانند به حساب بانکی فرد دسترسی پیدا کرده و در مدت کوتاهی موجودی حساب را برداشت کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: هیچ شرکت پشتیبانی یا نهاد بانکی برای رفع مشکل دستگاه کارت‌خوان از شهروندان درخواست رمز، اطلاعات کامل بانکی یا کدهای پیامکی نمی‌کند و شهروندان باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.

سرهنگ مختاررضایی از شهروندان خواست در صورت دریافت چنین تماس‌هایی به آن اعتماد نکنند و از ارائه هرگونه اطلاعات بانکی یا کدهای پیامکی خودداری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا از طریق پایگاه اینترنتی www.policefata.ir گزارش دهند.

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