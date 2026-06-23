اینفوتابناک | راز ماندگاری قیام عاشورا

در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی و شهادت امام حسین سیدالشهدا (ع)، تابناک در اینفوگرافیک زیر به بررسی راز ماندگاری قیام عاشورا پرداخته است.