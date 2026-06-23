عبور دوباره CR7 از لئو با رکورد منحصر بهفرد/ تمام گلهای رونالدو و مسی در ادوار جام جهانی + فیلم
اگرچه لیونل مسی از نظر آمار گلزنی و البته بردن افتخارات فردی و تیمی در ادوار جام جهانی برتری محسوس و فاصله داری با کریستیانو رونالدو دارد، اما حالا کاپیتان پرتغالیها به آماری دست پیدا کرده که منحصر به فرد است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی در ادوار مختلف خاطره خوشی را برای کریستیانو رونالدو به جا نگذاشته؛ یعنی او نه توانسته با پرتغال روی سکو برود و نه توانسته توپ طلا کسب کند و آقای گل شود. از همینرو رونالدو که در طول دوران حرفهاش همیشه با لیونل مسی مقایسه شده، این افتخارات ملی را کم دارد.
رونالدو در نخستین بازی پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا مقابل کنگو موفق به گلزنی نشد، در حالی که یک روز پیش از اولین دیدار او در این جام، لیونل مسی هتتریک کرد و کیلیان امباپه هم با دبل مقابل سنگال به دنبال ستاره آرژانتینی حرکت کرد. از همینرو عدم گلزنی رونالدو فشار زیادی را روی او ایجاد کرد و حتی در فضای رسانهای نیز حواشی مختلفی در این زمینه منتشر شد که برخی بازیکنان پرتغال به او پاس نمیدهند. در دور دوم بازیها نیز هم مسی و هم امباپه دبل کردند تا باز مقایسهای با رونالدو صورت بگیرد، اما حالا کاپیتان تیم ملی پرتغال به رکورد جدیدی دست پیدا کرده است.
رونالدو در دقیقه ۷ و ۳۹ دیدار پرتغال مقابل ازبکستان توانست برای تیمش گلزنی کند، برای اولین بار در تاریخ جام جهانی بریس کند و آمار گلهای زدهاش در جام جهانی را به عدد ۱۰ برساند و از رکورد اوزهبیو، اسطوره پرتغالیها با ۹ گل زده در تاریخ جام جهانی عبور کند.
گل اول پرتغال توسط کریستیانو رونالدو در دقیقه ۶ به ثمر رسید و او توانست با جایگیری خوب میان مدافعان ازبکستان پاس خوب کانسلو را تبدیل به گل کند:
گل سوم پرتغال هم در حالی توسط رونالدو در دقیقه ۳۹ به ثمر رسید که بازیکنان این تیم با یک ضد حمله برق آسا و رساندن توپ به رونالدو او را در موقعیت تک به تک با دروازهبان ازبکستان قرار داد و رونالدو هم توانست بریس کند:
رونالدو دومین بازیکن مسن تاریخ جام جهانی شد که موفق به گلزنی شده است؛ روژه میلا اسطوره کامرونیها در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا با گلزنی به روسیه وقتی ۴۲ سال و ۳۹ روز داشت، مسنترین گلزن تاریخ جام جهانی شد. حالا رونالدو با ۴۱ سال و ۱۳۹ روز موفق به گلزنی شد و توانست از پپه که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با ۳۹ سال و ۲۸۳ روز دروازه سوئیس را باز کرد، عبور کند.
رونالدو حالا به اولین بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل شد که علاوه بر حضور در شش جام جهانی، در تمامی ادوار موفق به گلزنی شده است که این رکورد برای او منحصر به فرد است. اگرچه لیونل مسی هماکنون با ۱۸ گل زده در تاریخ جام جهانی در صدر جدول گلزنان قرار دارد و امباپه با ۱۶ گل او را تعقیب میکند، اما مسی نتوانسته در هر شش دوره حضورش در جام جهانی گلزنی کند. مسی باوجود حضور با آرژانتین در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی و حضور در پنج دیدار، اما هیچ گلی برای آلبیسلسته به ثمر نرساند.
آمار هر دو بازیکن را در شش دوره حضور در جام جهانی در زیر میبینید:
جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان:
- رونالدو: ۶ بازی - یک گل و چهارمی در جام جهانی
- مسی: ۳ بازی: یک گل و یک پاس گل
جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی:
- رونالدو: ۴ بازی - یک گل و یک پاس گل
- مسی: ۵ بازی، بدون گل
جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل:
- رونالدو: ۳ بازی - یک گل و یک پاس گل
- مسی: ۷ بازی - ۴ گل و یک پاس گل و برنده توپ طلا و نایب قهرمانی با آرژانتین
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه:
- رونالدو: ۴ بازی - ۴ گل
- مسی: ۴ بازی - یک گل و ۲ پاس گل
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر:
- رونالدو: ۵ بازی - یک گل
- مسی: ۷ بازی - ۷ گل و ۳ پاس گل و برنده توپ طلا و قهرمانی با آرژانتین
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا:
- رونالدو: ۲ بازی - ۲ گل تاکنون
- مسی: ۲ بازی - ۵ گل تاکنون