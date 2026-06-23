اوسمار در تمرین پرسپولیس حاضر شد

با وجود مذاکره مدیران پرسپولیس با دراگان اسکوچیچ، اوسمار ویرا در تمرین این تیم برای بازی مقابل چادرملو حاضر شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پرسپولیس روز جمعه در راه کسب سهمیه حضور در آسیا به مصاف چادرملو اردکان می رود.

با وجود مذاکره مدیران پرسپولیس با دراگان اسکوچیچ برای قبول هدایت این تیم، اوسمار ویرا سرمربی برزیلی پرسپولیس طبق تصاویر منتشر شده در تمرینات تیمش حاضر شد.

هنوز خبر رسمی درباره توافق پرسپولیس با اسکوچیچ منتشر نشده اما شنیده ها حاکی است احتمال توافق میان پرسپولیس و اسکوچیچ وجود دارد.