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ادعای نفتالی بنت درباره قاچاق زیرساخت براندازی به ایران!

نخست‌وزیر پیشین اسرائیل گفت که این رژیم با هدف کمک به پروژه براندازی و سازمان‌دهی مخالفان، به قاچاق گیرنده‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به داخل ایران اقدام کرده بود.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۶۹
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ادعای نفتالی بنت درباره قاچاق زیرساخت براندازی به ایران!

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن، نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل، درباره ایران گفت: هر بار که اعتراضی در ایران صورت می‌گیرد چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها اینترنت را قطع می‌کنند و دیگر هیچ ارتباطی وجود ندارد.

بنابراین کاری که من شروع کرده بودم، فرآیندی برای تهیه و قاچاق ده‌ها هزار گیرنده استارلینک به ایران بود که امکان تداوم اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را در صورت خاموش شدن فراهم می‌کرد و به اعتراضات اجازه می‌داد تا هماهنگ شوند و در نهایت نظام سرنگون شود.

متاسفانه، دولت بی‌کفایت فعلی اسرائیل این کار را متوقف کرد، همانطور که تقریباً هر برنامه خوبی را که ما شروع کرده بودیم متوقف کرد.

و وقتی اعتراض اتفاق افتاد، آن زیرساخت وجود نداشت.

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