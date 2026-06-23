ادعای نفتالی بنت درباره قاچاق زیرساخت براندازی به ایران!
نخستوزیر پیشین اسرائیل گفت که این رژیم با هدف کمک به پروژه براندازی و سازماندهی مخالفان، به قاچاق گیرندههای اینترنت ماهوارهای استارلینک به داخل ایران اقدام کرده بود.
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به گزارش تابناک به نقل از هم میهن، نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل، درباره ایران گفت: هر بار که اعتراضی در ایران صورت میگیرد چه اتفاقی میافتد؟ آنها اینترنت را قطع میکنند و دیگر هیچ ارتباطی وجود ندارد.
بنابراین کاری که من شروع کرده بودم، فرآیندی برای تهیه و قاچاق دهها هزار گیرنده استارلینک به ایران بود که امکان تداوم اینترنت و شبکههای اجتماعی را در صورت خاموش شدن فراهم میکرد و به اعتراضات اجازه میداد تا هماهنگ شوند و در نهایت نظام سرنگون شود.
متاسفانه، دولت بیکفایت فعلی اسرائیل این کار را متوقف کرد، همانطور که تقریباً هر برنامه خوبی را که ما شروع کرده بودیم متوقف کرد.
و وقتی اعتراض اتفاق افتاد، آن زیرساخت وجود نداشت.
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