ادعای نفتالی بنت درباره قاچاق زیرساخت براندازی به ایران!

نخست‌وزیر پیشین اسرائیل گفت که این رژیم با هدف کمک به پروژه براندازی و سازمان‌دهی مخالفان، به قاچاق گیرنده‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به داخل ایران اقدام کرده بود.

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن، نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل، درباره ایران گفت: هر بار که اعتراضی در ایران صورت می‌گیرد چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها اینترنت را قطع می‌کنند و دیگر هیچ ارتباطی وجود ندارد.

بنابراین کاری که من شروع کرده بودم، فرآیندی برای تهیه و قاچاق ده‌ها هزار گیرنده استارلینک به ایران بود که امکان تداوم اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را در صورت خاموش شدن فراهم می‌کرد و به اعتراضات اجازه می‌داد تا هماهنگ شوند و در نهایت نظام سرنگون شود.

متاسفانه، دولت بی‌کفایت فعلی اسرائیل این کار را متوقف کرد، همانطور که تقریباً هر برنامه خوبی را که ما شروع کرده بودیم متوقف کرد.

و وقتی اعتراض اتفاق افتاد، آن زیرساخت وجود نداشت.