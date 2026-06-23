صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نعیم قاسم: در مرحله جدیدی از تاریخ لبنان به سر می‌بریم

دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در مراسم عاشورایی گفت: ما از توافق طائف و قانون اساسی حمایت می‌کنیم و تجربه حزب‌الله یکی از مهمترین تجربه‌ها در تعامل با دیگران است.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۶۲
| |
857 بازدید
نعیم قاسم: در مرحله جدیدی از تاریخ لبنان به سر می‌بریم

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در مراسم عاشورایی گفت: ما از توافق طائف و قانون اساسی حمایت می‌کنیم و تجربه حزب‌الله یکی از مهمترین تجربه‌ها در تعامل با دیگران است.  برخی که در لبنان ادعای میهن‌پرستی دارند، برای حذف دیگران مرتکب کشتار شدند.

نعیم قاسم تاکید کرد: ما در مرحله جدیدی از تاریخ لبنان و مقاومت و ارتش و ملت و آینده آن به سر می بریم.ما در حال حاضر در مرحله‌ای به نام شکستن پروژه اسرائیل هستیم. می‌توانیم بگوییم که پس از تمام تلاش‌های اسرائیل در دو یا سه سال گذشته، به مرحله‌ای رسیده‌ایم که این پروژه شکست خورده است.

وی افزود: یک پروژه بزرگ به نام حذف حزب‌الله از نظر نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و منابع انسانی وجود داشت. پروژه نابودی حزب الله و همه کسانی که با آن هستند در راستای اسرائیل بزرگ بود.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: دشمنان برای بازگشت به زمان طولانی نیاز دارند. آنها ممکن است بتوانند یا نتوانند. بگذارید شانس خود را امتحان کنند. اگر سید حسن، رهبران شهید، مجروحان، زندانیان و خانواده‌های معظم را نداشتیم، پروژه را متوقف نمی‌کردیم.

شیخ نعیم قاسم گفت: اسرائیل در میدان قادر به تحمل فشار نخواهد بود و قادر به دستیابی به اهداف خود نخواهد بود، حتی اگر مدت زیادی طول بکشد. اگر میدان سقوط می کرد، اسرائیل در راستای محقق کردن پروژه خود برای حذف حزب الله و اجرایی کردن طرح اسرائیل بزرگ گام بر می داشت.تنها راه آزادسازی سرزمین، دستیابی به استقلال و حاکمیت، مقاومت در برابر اشغالگری است.منظورم از مقاومت، نه تنها مقاومت ما، بلکه هر فردی است که مقاومت می‌کند. مقاومت بر هر فردی واجب است.

وی افزود: آنچه لازم است این است که همه ما برای مقاومت همکاری کنیم؛ ارتش، مردم، مقاومت و همه مردم.

دبیر کل حزب الله با اشاره به همسویی گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد: مشخص شده است که بین آمریکا و اسرائیل توافق و همسویی وجود دارد، آمریکا ضامن نیست.

نعیم قاسم تاکید کرد: برای ما هیچ ضامنی جز قدرت ما وجود ندارد. قدرت ما مقاومت مبتنی بر ایمان، اراده و توانایی است. ما ۱۵ ماه صبر کردیم و صبر بخش جدایی ناپذیر میدان نبرد بود. صبر را با عقب نشینی اشتباه نگیرید.

وی افزود: صبر بخش جدایی ناپذیر میدان نبرد و آمادگی بود، زیرا ما تصمیم خود را گرفته بودیم. وقتی دیدیم لحظه مناسب در دوم مارس فرا رسیده است، این فرصت را غنیمت شمردیم و در این نبرد شرکت کردیم.[ما در دوم مارس با تصمیمی روشن و قاطع از صبر به مبارزه روی آوردیم زیرا این زمان و این شرایط را مناسب می‌دانستیم.

نعیم قاسم گفت: ما با تکیه و پشتیبانی  ایران وارد جنگ شدیم و بر توان خود افزودیم. ما از ایران تشکر می‌کنیم و به آنها می‌گوییم که آنها شریف‌ترین  جهان هستند. ما توانستیم به این مرحله برسیم و زمان‌بندی، انتخاب، نبرد و همه مراحل بسیار مهم بودند.آنچه اکنون اتفاق افتاده ،برقراری آتش بس  و به دنبال آن عقب نشینی اسرائیل از لبنان است.عقب‌نشینی باید طبق یک جدول زمانی انجام شود و اسرائیل چاره‌ای جز عقب‌نشینی از خاک لبنان ندارد.

او تاکید کرد: به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند حتی یک وجب از خاک لبنان را در اشغال داشته باشد. تجاوزهای زمینی، هوایی و دریایی باید متوقف شود و ارتش لبنان باید مستقر شود.

وی خطاب به مقامات لبنانی گفت: از مقاومت و قدرت آن بهره‌مند شوید؛ ما آماده‌ایم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
لبنان نعیم قاسم حزب الله لبنان مقاومت لبنان اسرائیل اشغالگری آتش بس
آنچه قانون درباره پرچم ایران می‌گوید
عربستان چه خیالی در خلیج فارس دارد؟
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مارکو روبیو: آتش‌بس لبنان جدا از توافق با ایران است
تجاوز به جنوب لبنان همزمان با مذاکرات بیروت و تل‌آویو
احتمال عقب‌نشینی نمادین اسرائیل از لبنان
بزرگترین فاجعه سیاسی در تاریخ اسرائیل!
آغاز دور پنجم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا
شروط تل‌آویو برای خروج از جنوب لبنان
پیشرفت چشمگیر در مذاکرات لبنان از زبان عراقچی
آغاز کاهش حضور نظامیان اسرائیلی در لبنان
جوزف عون: به کمتر از پایان اشغال لبنان راضی نیستیم
نعیم قاسم: لبنان باید حاکمیتش را بر اراضی خود بازستاند
واکنش حزب‌الله به ادعای محاصره شدن نیروهای مقاومت
کشته شدن ۱۶ نظامی صهیونیست در لبنان
نعیم قاسم: اشغال یک وجب خاک لبنان را هم نمی‌پذیریم
نعیم قاسم: اسرائیل از هر زمان دیگری ضعیف تر است
پیام رزمندگان مقاومت به دبیرکل حزب الله
اسرائیل به بهانه امنیت به دنبال گسترش اشغالگری است
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
عکس: اولین شب عزاداری محرم در جوار محل عروج قائد شهید
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
اعلام جزئیات جدید از مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب/ تشییع در نجف و کربلا
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید
خلاصه بازی بلژیک 0 - ایران 0
بازی درخشان ایران مقابل بلژیک بی مزد ماند/ درخشش کورتوا، بیرانوند و طارمی + فیلم
نحوه رتبه‌بندی جدول گروهی و بهترین تیم‌های سوم در جام جهانی ۲۰۲۶/ از بازی رودررو تا رنکینگ فیفا!
اعتراف پ ک ک خطاب به سپاه: مرد میدان شمایید!/نقش موساد در آشوب‌های خیابانی ۸۸
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۴۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۱ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۱ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۷۹ نظر)
tabnak.ir/005nHC
tabnak.ir/005nHC