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نایب‌قهرمانی تیم هاکی روی یخ دختران و پسران ایران

تیم ملی هاکی روی یخ پسران و دختران ایران در جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ نایب قهرمان شدند.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۵۸
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نایب‌قهرمانی تیم هاکی روی یخ دختران و پسران ایران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، تیم ملی هاکی روی یخ مردان ایران با نمایشی درخشان در رقابت‌های جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر کازان روسیه برگزار شد، عنوان نایب‌قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.

ملی‌پوشان کشورمان پس از عملکردی موفق در مراحل مقدماتی ، به دیدار نهایی راه یافتند و در فینالی جذاب، نزدیک و تماشایی برابر تیم قدرتمند روسیه، به میدان رفتند.

این دیدار با رقابتی پایاپای و فشرده دنبال شد و دو تیم نمایش باکیفیتی را ارائه کردند، اما در نهایت تیم ایران با نتیجه ۶ بر۸برابر روسیه شکست خورد و بر سکوی نایب‌قهرمانی ایستاد.

در پایان این مسابقه، فرشاد مقدسی، ملی‌پوش شایسته کشورمان، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و عملکرد درخشان خود را با این عنوان ارزشمند تکمیل کرد.

رقابت‌های جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ از ۲۰ تا ۲۴ ژوئن در مجموعه ورزشی تات‌نفت آرنا و در قالب مسابقات ۳ در برابر ۳ (3×3) برگزار شد و تیم‌های ایران، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، چین، ازبکستان و قطر در آن حضور داشتند.

کسب عنوان نایب‌قهرمانی در این رقابت‌های معتبر آسیایی، بار دیگر جایگاه رو به رشد هاکی روی یخ ایران را به نمایش گذاشت و افتخاری ارزشمند را برای ورزش کشور به ارمغان آورد.

نایب‌قهرمانی ارزشمند دختران ایران در نخستین حضور در جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶

به گزارش روابط عمومی انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در رقابت‌های جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر کازان روسیه برگزار شد، با عملکردی درخشان و فراتر از انتظار موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی این مسابقات شد.

ملی‌پوشان کشورمان که برای نخستین بار در این رقابت‌ها حضور یافته بودند، در طول مسابقات نمایش‌های شایسته‌ای برابر حریفان خود ارائه کردند و توانستند توانمندی‌های هاکی روی یخ بانوان ایران را به نمایش بگذارند.

تیم ملی بانوان ایران در دیدار پایانی و فینال این رقابت‌ها برابر تیم قدرتمند چین قرار گرفت و با وجود تلاش فراوان و ارائه یک بازی جنگنده، با نتیجه ۵ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد و به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت.

در این دیدار نگار ارجمند و حدیثه پور هاشمی و هر کدام‌یک گل به ثمر رساندند و در پایان این رقابت، حدیث پورهاشمی به دلیل نمایش درخشان خود عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد.

کسب عنوان نایب‌قهرمانی در نخستین حضور در جام آسیایی تات‌نفت، دستاوردی ارزشمند برای هاکی روی یخ بانوان ایران محسوب می‌شود و نشان‌دهنده روند رو به رشد این رشته و ظرفیت بالای دختران ملی‌پوش کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی است.

هدایت تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در این مسابقات بر عهده اعظم سنایی، سرمربی تیم ملی بانوان ایران بود و ملی‌پوشان کشورمان با تلاش و همدلی مثال‌زدنی توانستند یکی از بهترین نتایج تاریخ هاکی روی یخ را به ثمر رسانند.

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