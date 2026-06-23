جوزف عون: به کمتر از پایان اشغال لبنان راضی نیستیم
به گزارش تابناک به نقل از فارس، «جوزف عون» رئیسجمهور لبنان امروز سهشنبه در نشستی در کاخ بعبدا با حضور فرمانده ارتش این کشور و مشاوران تیم مذاکرهکننده، به تمجید از مذاکرات با رژیم صهیونیستی پرداخت و آن را تنها راه حل بحران دانست.
این نشست همزمان با آغاز پنجیمن دور مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل در واشنگتن، برگزار شد و جوزف عون در آغاز این نشست ادعا کرد که تحولات روزهای گذشته درستی انتخاب لبنان برای ورود به مسیر مذاکره را ثابت کرده است.
حزبالله لبنان بارها مذاکره مستقیم با رژیم اشغالگر را مشروعیت بخشی به این رژیم یک امتیاز رایگان به آن دانسته و روند مذکور را محکوم کرده است.
رئیسجمهور همچنین مدعی شد که «مذاکره تنها راه مورد پذیرش در سراسر جهان برای دستیابی به اهداف ملی و بازپسگیری حقوق است».
او افزود: «به همین دلیل امروز و در روزهای آینده وارد دور جدیدی از مذاکرات شدهایم و امیدواریم این دور، گامی تعیینکننده در مسیر تحقق خواستههای ما برای کشور و ملت لبنان باشد. این خیر را در بازگشت کامل حاکمیت لبنان بر تمامی خاک کشور و گسترش اقتدار دولت بر همه افراد ساکن در سرزمینمان میبینیم.»
عون همچنین تصریح کرد: «ما به کمتر از پایان اشغالگری از تمامی خاک لبنان و در عین حال پایان یافتن هرگونه قیمومت و دخالت خارجی رضایت نخواهیم داد، زیرا تنها گزینه ما حاکمیت ملی لبنان است.»
او سپس با شبههافکنی علیه مقاومت و با کنایه گفت: «تنها دولت لبنان میتواند از همه شهروندان حمایت کند، آزادی و کرامت همگان را پاس بدارد، ثمره فداکاریها را حفظ کند و احساس ترس و بیعدالتی را از میان بردارد.»
این ادعا در حالی است که دولت لبنان تاکنون هیچ نقشی در مبارزه با اشغالگری اسرائیل نداشته است و در جنگ اخیر نیز ارتش لبنان هیچگونه مقاومتی در برابر ارتش اسرائیل انجام نداد.