انتقاد جلیلی به ارائه اسناد طبقه بندی شده توسط یک نماینده

به گزارش تابناک، پایگاه خبری بصیرت در خبری نوشت: سعید جلیلی عضو شورای‌عالی امنیت ملی در دیدار با نماینده ولی فقیه در سپاه گفته که به هیچ وجه منظور رهبری از بیان جمله «بنده علی الاصول نظر دیگری داشتم» مخالفت با اصل مذاکره نبوده است بلکه ایشان در مورد شیوه مذاکره و برخی بندهای تفاهم نظر دیگری داشتند.

در این نشست جلیلی عضو شورای‌عالی امنیت ملی گفته که به هیچ وجه منظور رهبری از بیان جمله «بنده علی الاصول نظر دیگری داشتم» مخالفت با اصل مذاکره نبوده است بلکه ایشان در مورد شیوه مذاکره و برخی بندهای تفاهم نظر دیگری داشتند.

وی همچنین گفته همه عزیزانی که در شورای عالی امنیت ملی به سند تفاهم رای مثبت دادند از روی دغدغه و دلسوزی و با نگاه کارشناسی رای دادند و هرگز نمی توان آنها را به مخالفت با رهبری متهم کرد.

جلیلی همچنین نسبت به ارائه اسناد دارای طبقه بندی توسط یکی از نمایندگان مجلس در رسانه ملی و نوع تحلیل های وی نقد جدی داشته است.