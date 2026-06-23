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پیشرفته‌ترین ناو هواپیمابر چین از تنگه تایوان عبور کرد

وزارت دفاع تایوان روز سه‌شنبه اعلام کرد که «فوجیان» جدیدترین و پیشرفته‌ترین ناو هواپیمابر چین از تنگه تایوان عبور کرده است که نخستین ماموریت این ناو در این آبراه حساس از ماه آوریل تاکنون به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۴۵
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پیشرفته‌ترین ناو هواپیمابر چین از تنگه تایوان عبور کرد

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، وزارت دفاع تایوان در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که ناو فوجیان از تنگه عبور کرده و ارتش تایوان با استفاده از «سامانه‌های مشترک اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی» این ناو را به‌دقت زیر نظر داشته است. این وزارتخانه جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

همچنین تصویری سیاه‌وسفید از این ناو که از بالا گرفته شده بود منتشر شد، اما هیچ هواپیمایی روی عرشه آن دیده نمی‌شد. وزارت دفاع تایوان مشخص نکرد که این تصویر دقیقا در کجا و چگونه ثبت شده است.

وزارت دفاع چین تاکنون به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ نداده است.

به گفته مقامات تایوانی، چین در ماه جاری تاکتیک جدیدی را برای افزایش فشار بر تایوان در پیش گرفته و کشتی‌های گارد ساحلی خود را در امتداد سواحل شرقی جزیره به حرکت درآورده است تا این تصور را ایجاد کند که بر آن آب‌ها حاکم است؛ اقدامی که خشم تایپه را برانگیخته است.

«چیو چوی‌چنگ» وزیر شورای امور سرزمین اصلی تایوان روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران خارجی گفت که دولت تایوان «هدف نهایی پکن برای اتحاد اجباری با تایوان» را نمی‌پذیرد.

این مقام تایوانی اظهار داشت: «با وجود آنکه تایوان با فشارهایی فزاینده، بی‌سابقه و چندلایه روبه‌رو است، عزم ما برای حفاظت از حاکمیت و نظام دموکراتیک‌مان هرگز تا این اندازه قوی نبوده است.»

وی افزود: «در این زمینه هیچ جایی برای مصالحه وجود ندارد. ما هرگز در برابر تهدیدهای نظامی و فشارهای فزاینده چین تسلیم نخواهیم شد. تایوان هرگز تسلیم نخواهد شد.»

ناو فوجیان دارای عرشه‌ای کاملا مسطح و سامانه پرتاب الکترومغناطیسی هواپیما است؛ قابلیتی که آن را به سلاحی دریایی بسیار قدرتمندتر از دو ناو هواپیمابر قبلی چین تبدیل می‌کند. این ناو می‌تواند تعداد بیشتری جنگنده و همچنین جنگنده‌های سنگین‌تر و مجهزتر را نسبت به دو ناو دیگر چین، یعنی «لیائونینگ» و «شاندونگ» حمل کند. این دو ناو کوچک‌تر هستند و برای به پرواز درآوردن هواپیماها به رمپ پرتاب متکی‌اند.

آخرین بار گزارش شده بود که فوجیان در اواسط دسامبر از تنگه تایوان عبور کرده است، در حالی که ناو لیائونینگ در ماه آوریل این مسیر را پیموده بود.

چین معتقد است که حاکمیت کامل بر تنگه تایوان را در اختیار دارد؛ آبراهی بسیار مهم برای تجارت و حمل‌ونقل دریایی جهان. در مقابل، تایوان و ایالات متحده تاکید دارند که تنگه تایوان یک آبراه بین‌المللی است.

نیروی دریایی آمریکا هر چند ماه یک‌بار ناوهای جنگی خود را از این تنگه عبور می‌دهد و برخی از متحدان واشنگتن نیز گهگاه چنین اقدامی انجام می‌دهند. دولت تایوان نیز تاکید می‌کند که تنها مردم این جزیره حق دارند درباره آینده خود تصمیم بگیرند.

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