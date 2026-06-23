توصیف هولناک خلبان آمریکایی از پهپادهای ایرانی!
به گزارش تابناک؛ سیانان اعلام کرد: یک خلبان جنگندهٔ اف‑۱۵ آمریکایی که پس از سرنگونی در فروردین (آوریل) بر فراز ایران نجات یافته بود، به مقامات اطلاعاتی گفته که لحظاتی پیش از خروج از هواپیما، آرایشی از پهپادهای ایرانی را مشاهده کرده که به گونهای با هم حرکت میکردند که شبیه به «عروسک دریایی» یا «میدان مین از پهپادها» بوده است.
این خلبان توصیف کرده که «چندین پهپاد به هم متصل و بهصورت یکپارچه حرکت میکردند، با پهپادهای کوچکتر در زیر پهپادهای بزرگتر که مانند پا شده بودند».
این گزارش بحث قابلتوجهی را در جامعهٔ اطلاعاتی ایالات متحده برانگیخته و مقامات در این باره تردید دارند که آیا خلبان آنچه را دیده به درستی تفسیر کرده است یا خیر.
در صورت تأیید، این اتفاق میتواند نشاندهندهٔ پیشرفتی بزرگ در فناوری پهپادی ایران باشد، شامل «شبکهسازی یکبهچند مشبک» (one‑to‑many meshed networking) که قابلیتی است که به پهپادهای متعدد اجازه میدهد در یک شبکهٔ هماهنگ و تحت کنترل واحد عمل کنند.
برخی ارزیابیهای اولیه به این موضوع پرداختهاند که آیا آرایش پهپادی ممکن است در سرنگونی اف‑۱۵ نقش داشته باشد، هرچند علت آن هنوز در دست بررسی است. مقامات اطلاعاتی همچنین به گزارشهایی اشاره کردهاند که حاکی از دریافت کمک ایران از روسیه و چین در توسعهٔ قابلیتهای پیشرفتهٔ پهپادی است.