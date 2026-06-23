اسکورت هواپیمای پزشکیان با ۶ جنگنده پاکستانی
هواپیمای پزشکیان با اسکورت ۶ جنگندۀ ارتش پاکستان به اسلامآباد رفت.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۳۸| |
2965 بازدید
به گزارش تابناک؛ هواپیمای پزشکیان با اسکورت ۶ جنگندۀ ارتش پاکستان به اسلامآباد رفت.
پزشکیان در جریان این سفر، در دیدارهای جداگانه مقامات ارشد پاکستانی، درباره مهمترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور تبادل نظر میکند.
بررسی آخرین تحولات و روند مذاکرات اخیر، همچنین راههای تعمیق و گسترش همکاریها و مناسبات دوجانبه در حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و منطقهای، از مهمترین محورهای گفتوگوهای رئیسجمهوری ایران با مقامات پاکستان خواهد بود.
این سفر در چارچوب سیاست توسعه و تحکیم روابط با کشورهای همسایه و در راستای تقویت همکاریهای مشترک میان تهران و اسلامآباد انجام میشود و وزرای کشور، امور خارجه، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی رئیسجمهوری را همراهی میکنند.
گزارش خطا