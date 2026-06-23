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آغاز دور پنجم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا

رسانه‌ها از آغاز دور پنجم مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۳۷
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آغاز دور پنجم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا


به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رسانه‌ها از آغاز دور پنجم مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن خبر دادند.
این مذاکرات میان نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در پایتخت آمریکا برگزار می‌شود.
 این در حالی است که صبح امروز رژیم صهیونیستی در اقدامی که نقض صریح آتش‌بس بشمار می‌رود، حملاتی را علیه مناطق مسکونی در جنوب لبنان انجام داد که منجر به شهادت و زخمی شدن شهروندان لبنانی شد.

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