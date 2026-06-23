دانمارک سفارت خود در تهران را بازگشایی کرد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وزارت خارجه دانمارک امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به بهبود اوضاع امنیتی در ایران، سفارت دانمارک در تهران در حال بازگشایی است.

در این بیانیه اضافه شده است: سفیر دانمارک در ایران از ۱۹ ژوئن در محل سفارت مشغول به کار بوده است.

این در حالیست که بر اساس اعلام این رسانه، دانمارک در ۱۰ مارس به دلیل تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، دستور تعطیلی موقت سفارت خود در ایران را صادر کرده بود.