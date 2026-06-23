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وضعیت سخت‌تر شد؛

اختلالات بانکی به جایگاه‌های سوخت رسید/با پول نقد به جایگاه‌ها بروید

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: با وجود اختلالات بانکی، احتمال پرداخت موفق الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه‌ها پایین است لذا امکان پرداخت با پول نقد یا نهایتا کارت به کارت امکانپذیر است.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۳۲
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2942 بازدید
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۹

اختلالات بانکی به جایگاه‌های سوخت رسید/با پول نقد به جایگاه‌ها بروید

رضا نواز گفت: با وجود اختلالات بانکی، احتمال پرداخت موفق الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه‌ها پایین است لذا امکان پرداخت با پول نقد یا نهایتا کارت به کارت امکانپذیر است.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشورافزود: تا رفع اختلالات بانکی با پول نقد به جایگاههای سوخت مراجعه کنیدطی روزهای اخیر هم برای جایگاههای سوخت که منابع مالی غیردسترس در برخی بانک‌ها داشتند و هم برای مردم مشکلاتی در پرداخت بهای سوخت وجود داشت که با مساعدت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به جایگاه‌ها و نیز صبوری مالکان و کارکنان محترم شرایط را مدیریت کردیم ولی از امروز وضعیت سخت‌تر شده است.

وی تاکید کرد: عملا مردم عزیز برای اینکه با مشکل مواجه نشوند لازم است تا اطلاع ثانوی با پول نقد به جایگاه‌ها مراجعه کنند یا نهایتا اینکه امکان کارت به کارت داشته باشند. البته امکان ایجاد تراکنش در شرایط خاصی برای کارت‌های بانکی و کارتخوان‌‌های بانکی وجود دارد که احتمال موفقیت آن پایین است.با همکاری مردم امکان سپری کردن این شرایط راحتتر خواهد بود. مسئولان محترم سیستم بانکی در تلاش برای رفع مشکل هستند و اطلاع رسانی لازم انجام شده و  خواهد شد./ایلنا

 

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
5
پاسخ
عجب!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
5
پاسخ
پول نقد؟
کارت به کارت؟؟
سعید
|
Romania
|
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
6
پاسخ
تازه قرار بود از این ماه کارتهای بانکی به کارت سوخت متصل باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
8
پاسخ
اقای رسایی نبویان ایزدی ثابتی کجایید ؟
افسانه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
6
پاسخ
نمیتونن بیندازن تقصیر جنگ ؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
7
پاسخ
مشکلات بانکی!
چرا صادقانه به مردم نمیگید چه خبر هست!؟
گروههای تندرو دارن خرابکاری میکنند
یا اینکه حمله سایبری هست و یا اینکه پولهای مردم رو بالا میکشن!
زودتر قبل از اینکه دیر بشه تصمیمات درست بگیرید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
6
پاسخ
پول نقد از کجا بیاوریم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
4
پاسخ
همتی به فکر مردم باش
هموطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
8
پاسخ
بسیار بسیار جای تاسف است که کل بازار ایران تعطیل است نه کارت بانک ملی نه کارت بانک صادرات ونه کارت تجارت جواب می دهد و چند ماه است که خود پردازها پول نقد ندارند
اقایان مشکل مردم را حل کنید
چند هفته است توان راه اندازی ندارید
شما بسیار ناتوانید
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