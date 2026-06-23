ایران و مصر با سوت داور فینال جام جهانی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با اعلام فیفا، سیمون مارسینیاک لهستانی قضاوت دیدار ایران مقابل مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را قضاوت خواهد کرد. این داور فینال خاطره‌ساز جام جهانی ۲۰۲۲ بین آرژانتین و فرانسه را سوت زده است. توماش لیتسکویچ و آدام کوپسیک هموطن‌های وی دو کمک داور این بازی هستند. یوسوکه آراکی ژاپنی، داور چهارم و یون میهارا از ژاپن نیز کمک داور ذخیره بازی خواهند بود.