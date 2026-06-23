دیدار فرمانده ارتش پاکستان با دکتر پزشکیان
مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران که در رأس هیئتی عالیرتبه به پاکستان سفر کرده است با ژنرال عاصم منیر به گفتوگو و تبادل نظر پرداخت.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۳۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران که در رأس هیئتی عالیرتبه به پاکستان سفر کرده است با ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان دیدار و پیرامون آخرین تحولات منطقهای، مناسبات دوجانبه و راهکارهای گسترش همکاریهای راهبردی میان تهران و اسلامآباد به گفتوگو و تبادل نظر پرداخت.
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پاکستان رئیس جمهور و حتی نخست وزیر نداشت که فرمانده ارتش به دیدار رئیس جمهور ایران بیاید ؟
از سلاح های کشورهای خارجی اطلاعاتی بدست آورده ام hitorit نوع سلاح هایشان مانند بمب افکن b2 و غیر کلیه سلاح هایشان در حال حاضر است در خدمت کشور میگذارم این اطلاعات را