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خبر تلخ استانداری هرمزگان درباره شهادت ماکان نصیری

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: کارشناسان معتقدند که متأسفانه موشک مستقیماً به بدن شهید ماکان نصیری اصابت کرده و اثری از پیکر باقی نگذاشته است.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۲۸
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خبر تلخ استانداری هرمزگان درباره شهادت ماکان نصیری

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: کارشناسان معتقدند که متأسفانه موشک مستقیماً به بدن شهید ماکان نصیری اصابت کرده و اثری از پیکر باقی نگذاشته است.

مجتبی قهرمانی عصر دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای جزئیات کامل پرونده جنایت جنگی آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب را تشریح کرد و از ارسال این پرونده به شعبه ویژه جنایت جنگی دادسرای تهران خبر داد.

قهرمانی با اشاره به ابعاد این فاجعه انسانی اظهار داشت: مدرسه شجره طیبه از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده بود و در روز حادثه، حدود ۳۶۰ دانش‌آموز و ۳۵ نفر کادر آموزشی در آن حضور داشتند. ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه، اولین پرتابه دشمن به این مدرسه اصابت کرد و در پی حملات بعدی، جنایتی هولناک رقم خورد که طی آن ۲۶ معلم خانم، تعدادی از دانش‌آموزان دختر و پسر، راننده سرویس و همچنین جنین ۶ ماهه معلم شهید زهره شهریاری به شهادت رسیدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر حضور بی‌وقفه مسئولان قضایی در صحنه جنایت تصریح کرد: از همان دقایق اولیه، رئیس دادگستری و دادستان در محل حادثه حاضر شدند و حتی در پرتاب‌های بعدی، خود قضات شاهد و ناظر صحنه جنایت بودند. بلافاصله بحث انتقال پیکر شهدا و تفحص آغاز شد و پزشکی قانونی با وجود کمبود نیرو در شرایط عادی، با ایثار و فداکاری تمام، اقدامات لازم برای احراز هویت شهدا را انجام داد.

قهرمانی با اشاره به وضعیت تأسف‌بار شهید ۸ ساله ماکان نصیری، دانش‌آموز کلاس اولی این مدرسه، گفت: متأسفانه به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به‌کاررفته، حتی پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز و انجام بیش از ۱۰۰ نمونه‌برداری دی‌ان‌ای، هیچ اثری از پیکر این شهید کوچک پیدا نشده است. آخرین یافته‌های تفحصی که بحث مو و آثاری از شهدا بود، حتی تار مویی هم از ماکان پیدا نشد و آزمایش‌های دی‌ان‌ای که روی نمونه‌ها انجام شد، در مورد ماکان منفی بود. کارشناسان معتقدند که متأسفانه موشک مستقیماً به بدن ایشان اصابت کرده و اثری از پیکر باقی نگذاشته است و تنها یک لنگه کفش و کیف پاره‌شده‌اش پیدا شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ ادله تصریح کرد: صحنه جنایت به‌طور کامل حفظ شده و ادله فیزیکی از جمله موشک‌ها با مارک و آرم مشخص در محل نگهداری می‌شود. ثبت و ضبط ادله تصویری انجام شده و صورت‌جلسات پلیسی و جنایی طبق استاندارد‌های لازم برای رسیدگی‌های داخلی و بین‌المللی تهیه شده است. همچنین ۱۲ گواهی فوت صادر و شکایت‌های اولیای دم به دو زبان فارسی و انگلیسی اخذ شده است.

قهرمانی با اعلام جزئیات پرونده حقوقی این جنایت افزود: یک پرونده حدوداً ۱۲ جلدی در شعبه بازپرسی میناب تشکیل شده و یک مستند ۳۳۷ صفحه‌ای نیز تهیه شده که قابل ارائه در مراجع داخلی و بین‌المللی است و بخش‌های لازم آن به انگلیسی ترجمه شده است.

وی با اشاره به ارسال این پرونده به مرجع قضایی بالاتر خاطرنشان کرد: بر اساس قواعد دادرسی کیفری و قواعد صلاحیت، اتهامات متعدد باید در یک مرجع و در یک شعبه رسیدگی شود. بر همین اساس و طبق بخشنامه اخیر دادستان محترم کل کشور، دیروز قرار عدم صلاحیت این پرونده صادر و برای رسیدگی به شعبه ویژه جنایت جنگی در دادسرای تهران ارسال شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت این پرونده در محاکم بین‌المللی، با اشاره به سابقه رسیدگی‌های تاریخی به جنایات جنگی گفت: تجربه نشان داده که رسیدگی به جنایات جنگی گاهی طولانی شده، اما همواره با سخت‌گیری انجام شده است. نکته بسیار مهم این است که در دادگاه‌های جنایت جنگی، ادعای «عدم اطلاع فرمانده» حتی اگر واقعی باشد، هرگز پذیرفته نمی‌شود و فرماندهان به دلیل پذیرش مسئولیت فرماندهی، از شرایط مطلع محسوب می‌شوند و قابل تعقیب هستند.

قهرمانی با تأکید بر عزم جدی قوه قضائیه برای پیگیری این پرونده از چندین جهت و مرجع، تصریح کرد: دستگاه قضایی و سیستم دیپلماسی کشور، این پرونده را در مراجع مختلف از جمله دیوان بین‌المللی کیفری و اتحادیه‌ها و مجامعی، چون شانگهای و بریکس دنبال می‌کنند تا اگر در یکی از مسیر‌ها به بن‌بست خورد، سایر مسیر‌ها به نتیجه برسد. حدود ۳۰ کشور در دنیا به لحاظ اهمیت جنایت جنگی، آن را قابل پیگیری دانسته و دادستان‌های این کشور‌ها می‌توانند اعلام جرم کنند.

وی با هشدار به تمام عوامل این جنایت اعم از سردمداران و سیاستمداران، فرماندهان عالی‌رتبه، فرماندهان میدانی و حتی کسانی که از طریق شبکه‌های معاند به تحریک و تشویق پرداخته‌اند، تأکید کرد که همه این افراد به عنوان متهم اصلی یا معاون در جنایت قابل تعقیب، محاکمه و مجازات هستند. تاریخ نشان داده که هیچ جنایتکاری از مجازات فرار نکرده است و حتی کسانی که در سالمندی به دادگاه کشیده شده‌اند، به سزای اعمال خود رسیده‌اند.

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