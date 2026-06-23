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تصویری از ورود پزشکیان به اسلام آباد
تصویری از ورود رئیسجمهور به اسلام آباد را ملاحظه مینمایید.
کد خبر:
۱۳۸۱۰۲۰
تاریخ انتشار:
۰۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۳
23 June 2026
کد خبر:
۱۳۸۱۰۲۰
|
۰۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۳
23 June 2026
|
3417
بازدید
3417
بازدید
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رئیس جمهور
پزشکیان
اسلام آباد
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