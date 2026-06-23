وضعیت تردد در تنگه هرمز به چه صورت است؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک منبع نظامی با اشاره به وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز درباره آخرین وضعیت تردد‌ها گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با نیروی دریایی سپاه، روزانه تنها تعداد معینی از شناور‌ها مجاز به عبور از تنگه هرمز هستند. وی تاکید کرد: این تعداد از شناور‌ها به‌صورت روزانه و متناسب با شرایط، متغیر خواهد بود. گفتنی است، در پی اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و همچنین نقض تعهدات ایالات متحده آمریکا در اجرای آتش‌بس، تنگه هرمز طی روز‌های گذشته بسته شده بود و در این مدت هیچ‌گونه مجوزی برای عبور شناور‌ها صادر نمی‌شد.