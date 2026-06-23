وضعیت تردد در تنگه هرمز به چه صورت است؟
یک منبع نظامی با اشاره به وضعیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز درباره آخرین وضعیت ترددها گفت: بر اساس هماهنگیهای انجامشده با نیروی دریایی سپاه، روزانه تنها تعداد معینی از شناورها مجاز به عبور از تنگه هرمز هستند.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک منبع نظامی با اشاره به وضعیت تردد کشتیها در تنگه هرمز درباره آخرین وضعیت ترددها گفت: بر اساس هماهنگیهای انجامشده با نیروی دریایی سپاه، روزانه تنها تعداد معینی از شناورها مجاز به عبور از تنگه هرمز هستند. وی تاکید کرد: این تعداد از شناورها بهصورت روزانه و متناسب با شرایط، متغیر خواهد بود. گفتنی است، در پی اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و همچنین نقض تعهدات ایالات متحده آمریکا در اجرای آتشبس، تنگه هرمز طی روزهای گذشته بسته شده بود و در این مدت هیچگونه مجوزی برای عبور شناورها صادر نمیشد.
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