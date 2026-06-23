تکذیب ادعای جنجالی شهباز شریف درباره مذاکرات
ادعای شهباز شریف درباره مذاکرات موشکی ایران و آمریکا ناشی از بیاطلاعی است
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اظهارات امروز نخستوزیر پاکستان، درباره اینکه در دور آینده مذاکرات تهران-واشنگتن علاوهبر موضوع هستهای، دربارۀ موشکهای بالستیک نیز گفتوگو خواهد شد، کاملاً اشتباه و احتمالا ناشی از بیاطلاعی است.
بنا بر این گزارش، مسؤلان تیم مذاکرهکننده ایرانی تأکید کردهاند که موضوع موشکها اساساً در دستور کار مذاکرات قرار ندارد و متن منتشرشده یادداشت تفاهم نیز بهوضوح نشان میدهد که چنین محورهایی در دستور کار نیست.
شنیدهها حاکی از آن است که پاکستان در حال حاضر نقش چندانی در میانجیگری این مذاکرات ندارد و اظهارات شهباز شریف بیشتر برای پررنگنمایی نقش واسطهگری این کشور مطرح شده، در حالی که در حال حاضر مؤثرترین نقش را قطر در این میان ایفا میکند.
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