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ترامپ از بازگشت احتمالی محاصره دریایی خبر داد

رئیس دولت تروریستی در اظهاراتی که نقض تفاهمنامه محسوب می‌شود گفت: تمام کشتی‌ها را در جای خود نگه خواهم داشت تا در صورت لزوم، محاصره را مجدداً اعمال کنم.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۱۳
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13507 بازدید
ترامپ از بازگشت احتمالی محاصره دریایی خبر داد


به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس دولت تروریستی در اظهاراتی که نقض تفاهمنامه محسوب می‌شود گفت: تمام کشتی‌ها را در جای خود نگه خواهم داشت تا در صورت لزوم، محاصره را مجدداً اعمال کنم.
وی با تکرار ادعای ونس معاون خود مدعی شد مبالغی که آزاد خواهیم کرد، منحصراً برای خرید مواد غذایی و پزشکی از آمریکا، مانند ذرت، گندم و سویا، استفاده خواهد شد.
ترامپ تروریست همچنین ادعا کرد که ایران به‌طور کامل و تمام‌عیار با بالاترین سطح از عملیات بازرسی هسته‌ای برای دوره‌ای طولانی در آینده موافقت کرده است.
وی این ادعا را هم مطرح کرد که اگر ایران با عملیات بازرسی هسته‌ای موافقت نمی‌کرد، مذاکرات بیشتری صورت نمی‌گرفت.

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