امیر پوردستان: آمادهٔ عملیات پیشدستانه هستیم
رئیس مرکز تحقیقات راهبردی ارتش :در دکترین تهاجمی، عملیات پیشدستانه نیز تعریف شده است و چنانچه مصلحت نظام ایجاب کند، ممکن است با انجام عملیاتهای پیشدستانه در عرصههای ناشناخته، دشمن را بهشدت غافلگیر کنیم.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس مرکز تحقیقات راهبردی ارتش :در دکترین تهاجمی، عملیات پیشدستانه نیز تعریف شده است و چنانچه مصلحت نظام ایجاب کند، ممکن است با انجام عملیاتهای پیشدستانه در عرصههای ناشناخته، دشمن را بهشدت غافلگیر کنیم.
نیروهای مسلح هنوز بخش مهمی از توانمندیهای خود را عملیاتی نکردهاند و دشمن میداند که در صورت ارتکاب هرگونه خطایی، با پاسخی فراتر از مرزها و تنگهٔ هرمز مواجه خواهد شد.
در یک ماه اخیر، ما چند نوبت تا پای جنگ با رژیم صهیونیستی رفتیم؛ لانچرها آماده و دستها روی ماشه بود تا در صورت عدم عقبنشینی اسرائیل، جنگ آغاز شود.
تهدیدات قاطع ایران سبب شد تا آمریکا برای جلوگیری از گسترش جنگ، به رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزات به جنوب لبنان فشار بیاورد.
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