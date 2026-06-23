با وجود این افتخارآفرینی تیم جوجیتسو برزیلی ایران در مسابقات ترکیه، آنچه بیش از هر چیز موجب تعجب و انتقاد است، عدم حضور حتی یک مقام مسئول ورزشی در فرودگاه برای استقبال از این تیم پرافتخار بود.

موفقیت تیم ملی جوجیتسو برزیلی ایران در شرایطی رقم خورد که حتی هزینه اعزام تیم به‌صورت شخصی تأمین شد که در کنار نتایج درخشان، اهمیت حمایت‌های ساختاری از این رشته را بیش از پیش نمایان می‌کند.

به گزارش تابناک، تیم ملی جوجیتسو برزیلی ایران در مسابقات گرند اسلم ۲۰۲۶ ترکیه، یکی از معتبرترین رویداد‌های این رشته در سطح جهان، با عملکردی درخشان بار دیگر توانمندی ورزشکاران ایرانی را به نمایش گذاشت.

این رقابت‌ها با حضور ۱۷۰ آکادمی از ۶۵ کشور برگزار شد و تیم ملی ایران با ۱۲ ورزشکار در دو سبک «گی» و «نوگی» در آن شرکت کرد. ملی‌پوشان کشورمان موفق به کسب ۱۷ مدال شامل ۶ طلا، ۶ نقره و ۵ برنز شدند؛ آماری قابل توجه که نشان می‌دهد تمامی اعضای تیم ملی موفق به مدال‌آوری شده‌اند. با این حال، به دلیل تعداد محدود ورزشکاران اعزامی، ایران در جایگاه ششم تیمی قرار گرفت.

این موفقیت در شرایطی رقم خورد که حتی هزینه اعزام تیم به‌صورت شخصی تأمین شد که در کنار نتایج درخشان، اهمیت حمایت‌های ساختاری از این رشته را بیش از پیش نمایان می‌کند. اما با وجود این افتخارآفرینی، آنچه بیش از هر چیز موجب تعجب و انتقاد است، عدم حضور حتی یک مقام مسئول ورزشی در فرودگاه برای استقبال از این تیم پرافتخار بود؛ موضوعی که شائبه بی‌توجهی ساختاری به رشته‌هایی را نشان داد که احتمالاً زرق و برق کمتری دارند و مسئولان ورزش کمتر دیده می‌شوند.

این در حالی است که برخی شواهد نشان می‌دهد مسئله صرفاً بی‌توجهی نیست، بلکه احتمال وجود اختلال در روند اطلاع‌رسانی نیز مطرح است. بر اساس شنیده‌های غیررسمی و تأییدنشده، شایعاتی مطرح شده که برخی افراد فاقد صلاحیت در جایگاه‌های مرتبط، با هدف ارتقاء رزومه شخصی و تصاحب این سبک ورزشی، اقدام به محدودسازی جریان اطلاعات کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که مسئولین فدراسیون و حتی وزارت ورزش از نتایج درخشان این رشته توسط تیم مدیریتی فعلی، به‌طور کامل بی‌اطلاع مانده‌اند. هرچند این موارد به‌صورت رسمی تأیید نشده، اما طرح چنین ادعا‌هایی خود زنگ خطری جدی برای ضرورت شفاف‌سازی و بررسی دقیق‌تر در ساختار مدیریتی این رشته به شمار می‌رود.

شایان ذکر است تیم ملی جوجیتسو برزیلی ایران (BJJ) در سه سال اخیر و طی سه دوره رقابت‌های گرند اسلم ترکیه، موفق به کسب ۴۷ مدال رنگارنگ و ۱۰ مدال در دو دوره مسابقات World Pro امارات شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این رشته برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مدال‌آوری کشور است.

در همین راستا، به مسئولین محترم امر و وزارت ورزش پیشنهاد می‌شود با حمایت مالی هدفمند از این رشته و همچنین نظارت دقیق و برخورد با هرگونه فساد یا ناکارآمدی احتمالی، مسیر رشد این ورزش را هموار کرده و از تضییع حقوق ورزشکاران و افتخارات ملی جلوگیری کنند.