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سفر پزشکیان به پاکستان برای اجرای تفاهمنامه

ین سفر به دعوت نخست‌وزیر پاکستان دارد شکل می‌گیرد؛ بعد از تلاش‌های بسیار زیادی که هم نخست‌وزیر محترم، هم فیلد مارشال عاصم منیر، حتی وزیر کشورشان و مجموعه دولت پاکستان برای هماهنگی و تفاهم‌نامه‌ای که بین ما و آمریکا امضا شد، نقش بی‌بدیل این عزیزان در نهایی‌شدن و پیگیری حق و حقوق ما غیرقابل‌انکار است.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۹۷
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سفر پزشکیان به پاکستان برای اجرای تفاهمنامه

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این سفر به دعوت نخست‌وزیر پاکستان دارد شکل می‌گیرد؛ بعد از تلاش‌های بسیار زیادی که هم نخست‌وزیر محترم، هم فیلد مارشال عاصم منیر، حتی وزیر کشورشان و مجموعه دولت پاکستان برای هماهنگی و تفاهم‌نامه‌ای که بین ما و آمریکا امضا شد، نقش بی‌بدیل این عزیزان در نهایی‌شدن و پیگیری حق و حقوق ما غیرقابل‌انکار است.

تلاشی که این عزیزان می‌کردند، واقعاً شاید دغدغه‌شان بیشتر از دغدغه ما بود که این تفاهم‌نامه به امضا برسد و صلح در منطقه برقرار شود.

طبیعتاً با این تلاشی که این عزیزان کردند، ما می‌خواهیم برویم دوباره هم قدردانی کنیم و هم برای ادامه کاری که باید شکل بگیرد، که دقیقاً تمام آن بند‌هایی که امضا شده در چارچوب همان قوانین بین‌المللی و حق و حقوق ما ایرانی‌ها پیگیری شود تا به نهایت برسد و ما بتوانیم آن چیزی را که در تفاهمنامه امضا شده در نهایت عملیاتی کنیم.

اگر این اتفاق رخ بدهد، ما در خیلی از مشکلاتی که الان در منطقه و در خاورمیانه وجود دارد و جنگ‌های ناجوانمردانه و تجاوزات رژیم صهیونیستی که به کشور‌های اسلامی دارند، علاوه بر مسائل داخلی کشور خودمان - در حقیقت اسرائیل به صهیونیست‌ها حق ندارند به کشور‌های اسلامی تجاوز کنند - به این در تفاهمنامه آمده است.

امیدواریم این روند بتواند منطقه را به امنیت برساند و دست تجاوزکاران را قطع بکند و این چیزی است که وظیفه ماست در این سفر؛ ان‌شاءالله تبادلات هم تجاری، هم اقتصادی، هم فرهنگی، هم امنیتی و هم نظامی و هم صلح و امنیت را با هم خواهیم داشت و ارتباطات ما هم با پاکستان، هم با کشور‌های اسلامی ترکیه، قطر، عربستان و بقیه کشور‌های اسلامی در حال گسترش است و این نیتی است که مقام عزیز رهبری الان پیگیر هستند و طبیعتاً نگاه رهبر عزیز ما برای یک چنین تعاملات منطقه‌ای و سیاسی اولویتی است که در دستور کار دولت ماست.

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