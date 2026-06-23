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قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت خام در پی تمرکز سرمایه‌گذاران بر جریان عرضه از تنگه هرمز بیش از یک درصد کاهش یافت.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۹۳
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قیمت نفت بیش از یک درصد کاهش یافتبه گزارش تابناک، توجه سرمایه‌گذاران به نشانه‌هایی از پیشرفت در از سرگیری جریان عرضه نفت خام از طریق تنگه هرمز پس از مذاکرات ایران و آمریکا سبب شد قیمت نفت روز سه‌شنبه (دوم تیر) با رشد بیش از یک درصدی همراه باشد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ساعت ۶ و ۷ دقیقه روز سه‌شنبه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۹ سنت یا ۱.۴ درصد کاهش به ۷۶ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال، قیمت نفت دابلیوتی‌آی آمریکا با ۸۷ سنت یا ۱.۲ درصد کاهش، ۷۲ دلار و ۹۹ سنت به‌ازای هر بشکه داد و ستد شد. قیمت هر دو شاخص نفتی روز یکم تیر پس از اعطای معافیت ۶۰ روزه ایران از تحریم‌های آمریکا بیش از ۳ درصد کاهش یافت.

تحلیلگران مؤسسه آی‌ان‌جی در یادداشتی گفتند: افزایش تدریجی جریان عرضه نفت از تنگه هرمز همچنان بر بازار تأثیر می‌گذارد. نیل کراسبی، رئیس بخش تحقیقات شرکت اسپارتا کامودیتیز، هم در یادداشتی گفت: به نظر می‌رسد که تردد از تنگه هرمز در روزهای اخیر به‌شدت افزایش یافته است، اما تا زمانی که تغییری در اوضاع ایجاد نشود، شرایط کاهشی ریسک‌گریز یا خوش‌بینانه ادامه خواهد داشت.

تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه کی‌سی‌ام ترید، گفت: همچنان تردیدهای زیادی در بازار وجود دارد که بازگشت قیمت نفت به سطح پیش از جنگ علیه ایران را به تأخیر می‌اندازد. در همین حال، تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند که ذخیره‌سازی نفت خام، فرآورده‌های میان‌تقطیر و بنزین آمریکا هفته گذشته کاهش یافته باشد.

داده‌های دولتی روز دوشنبه نشان داد که به دلیل محدودیت در عرضه نفت ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ذخیره‌سازی راهبردی نفت خام ایالات متحده هفته گذشته به ۳۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از ژوئن ۱۹۸۳ تاکنون است.

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