به گزارش تابناک، امیر دودابی‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اظهار داشت: عبور از ظرفیت پنج هزار مگاوات نشانه‌ای از ورود نظام انرژی کشور به مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که در آن انرژی‌های تجدیدپذیر از یک فناوری جایگزین به زیرساختی راهبردی تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت تبیین مبانی علمی توسعه تجدیدپذیرها گفت: در همین راستا نخستین شماره دوره جدید نشریه پایش تحولات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر شد. همزمان با عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از مرز پنج هزار مگاوات، نخستین شماره دوره جدید نشریه «پایش تحولات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر» منتشر شد.

دودابی نژاد با بیان اینکه در سال‌های گذشته افزایش ظرفیت نصب‌شده مهم‌ترین شاخص توسعه این بخش به شمار می‌رفت، افزود: امروز در سطح جهان و همچنین در ایران مسئله اصلی دیگر صرفاً افزایش ظرفیت نیست، بلکه چگونگی طراحی و مدیریت نظام انرژی آینده به شکلی پایدار، ایمن، هوشمند و تاب‌آور است.

وی‌ با اشاره به اینکه حدود پنج درصد از ظرفیت نامی منصوبه تولید برق کشور اکنون به منابع تجدیدپذیر اختصاص یافته است، تأکید کرد: این تحول نشان می‌دهد انرژی‌های پاک دیگر یک انتخاب نمایش لوکس نیست، بلکه بخشی از معماری اصلی اقتصاد و امنیت انرژی کشور به شمار می‌روند.

معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا خاطرنشان کرد: نشریه «پایش تحولات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر» با هدف رصد روندهای نوظهور در حوزه اقتصاد، فناوری و حکمرانی انرژی‌های پاک در سطح جهان منتشر می‌شود و در نخستین شماره آن مجموعه‌ای از تجربه‌ها، روندها و چالش‌های اثرگذار بر آینده نظام انرژی بررسی شده است.

دودابی‌نژاد خاطرنشان کرد: سیاست‌های توسعه فناوری و جایگاه ایران در زنجیره تأمین جهانی، ادغام منابع تجدیدپذیر در شبکه برق، توسعه مولدهای انشعابی و نقش مولد مصرف‌کنندگان، فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی و کاربرد هوش مصنوعی در توسعه تجدیدپذیرها از جمله محورهایی است که در شماره‌های آینده این نشریه مورد توجه قرار خواهد گرفت.