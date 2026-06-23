شی جونگ‌شون، پدر شی جین‌پینگ، تأثیری عمیق بر زندگی و اندیشه حکمرانی فرزندش گذاشت.

هر دو تجربه کار کشاورزی داشته‌اند و در کار مزرعه چنان مهارت داشتند که روستاییان با علاقه آن‌ها را «دست‌های ماهر در مزارع» می‌نامیدند. هر دو ساعت‌های طولانی را در میان مردم عادی سپری کردند و در جریان بازدیدهای میدانی، پاچه‌های شلوار خود را بالا می‌زدند و از میان آب و گل عبور می‌کردند. مهم‌تر از همه، هر دو خدمت به مردم را به عنوان یک باور همیشگی و تعهدی جدی در زندگی خود حفظ کردند.

تصاویر به‌جامانده نشان می‌دهد که چگونه دو نسل از کمونیست‌های چین به آرمان اولیه خود وفادار مانده‌اند و همان تعهد را برای خدمت به مردم و دستیابی به نتایج ملموس ادامه داده‌اند.

شی جونگ‌شون که در خانواده‌ای کشاورز در شهرستان فوپینگ استان شاآنشی به دنیا آمده بود، در انواع کارهای کشاورزی مهارت داشت. زمانی که دبیر کمیته منطقه‌ای گوان‌جونگ بود، با دستان خود دو غار مسکونی را که محل زندگی و کارش بود، حفر کرد. در یکی از بازدیدهای میدانی نیز وقتی کشاورزی سالخورده را دید که برای کار با قرقره چاه با دشواری روبه‌رو شده است، کفش و جورابش را درآورد، پاچه‌های شلوارش را بالا زد و بدون درنگ به او در آبیاری مزرعه گندم کمک کرد.

«من فرزند کشاورزان هستم» جمله‌ای بود که شی جونگ‌شون بارها در خانه تکرار می‌کرد. او در طول دهه‌ها فعالیت خود، روحیه سخت‌کوشی و ساده‌زیستی را کنار نگذاشت. این میراث خانوادگی در وجود شی جین‌پینگ نیز ریشه دواند و از روزهای زندگی در فلات لوس تا دوران رهبری چین همراه او باقی ماند و تاکنون تغییری نکرده است.

اوایل سال 1969، شی جین‌پینگ که هنوز به 16 سالگی نرسیده بود، داوطلبانه به عنوان یک «جوان اعزامی» به روستای لیانگ‌جیاهه در شمال شاآنشی رفت. در آن سال‌ها، او زمین شخم می‌زد، زغال سنگ حمل می‌کرد، سد می‌ساخت و کود جابه‌جا می‌کرد و در کنار روستاییان زندگی و کار می‌کرد. تنها در چند سال، نوجوانی که در شهر بزرگ شده بود به یک کشاورز جوان و توانمند تبدیل شد. او پس از تجربه سختی‌های زندگی روستایی، در 22 سالگی فلات لوس را با هدفی روشن ترک کرد؛ انجام کارهای عملی برای مردم.

شی جین‌پینگ زمانی درباره پیوند عمیق خود با روستاییان گفت: «پدرم به عنوان یک کشاورز به انقلاب پیوست و من نیز هفت سال کشاورز بودم. همیشه می‌خواهم به مردم عادی، به‌ویژه کشاورزان، کمک کنم.» او روستاییان را نه غریبه، بلکه اعضای خانواده خود می‌داند.



او همچنین گفته است: «هر جا که می‌روم، ابتدا از روستاها بازدید می‌کنم.» از زمان هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 2012، او بیش از 50 سفر بازرسی با محوریت کاهش فقر انجام داده و از هر 14 منطقه فقیرنشین اصلی کشور بازدید کرده است. او در مقام رهبری مبارزه با فقر، به وعده خود مبنی بر جا نماندن هیچ فردی عمل کرده است.

پیش از آنکه شی جین‌پینگ وارد عرصه خدمت عمومی شود، شی جونگ‌شون به او توصیه کرده بود: «هر اندازه که به مقام‌های بالا برسی، هرگز خدمت صادقانه به مردم و توجه به نیازهای آن‌ها را فراموش نکن.»

در سال 1978، زمانی که شی جونگ‌شون مسئولیت هدایت امور استان گوانگ‌دونگ را بر عهده داشت، برای آشنایی مستقیم با شرایط منطقه از 23 شهر و شهرستان بازدید کرد. او اغلب همراه منشی خود برای خرید به خیابان می‌رفت و با مردم عادی گفت‌وگو می‌کرد تا از وضعیت زندگی آن‌ها آگاه شود. یکی از همکاران قدیمی او در گوانگ‌دونگ به یاد می‌آورد: «او کلاه حصیری به سر می‌گذاشت، پابرهنه در مسیرهای گلی راه می‌رفت و پاچه‌های شلوارش را بالا می‌زد؛ کاملاً طبیعی و بی‌تکلف بود.»



در آن زمان، مردم شهرستان میشیانگ همچنان در فقر زندگی می‌کردند. شی جونگ‌شون صریحاً به مسئولان محلی گفت: «اولویت اصلی ما باید این باشد که مردم غذای کافی و درآمدی برای زندگی داشته باشند.»

تابستان همان سال، شی جین‌پینگ که دانشجوی دانشگاه تسینگ‌هوا بود، در یک برنامه اجتماعی در گوانگ‌دونگ به پدرش پیوست و در بازدیدهای میدانی او را همراهی کرد. او هنگام قدم زدن در روستاها، از پشت سر به قامت پدرش نگاه می‌کرد و سبک کاری فروتنانه و مردمی او را در ذهن خود ثبت می‌کرد.

در سال 1982، شی جین‌پینگ فعالیت سیاسی خود را در جِنگ‌دینگ استان هبی آغاز کرد. مردم به ندرت او را در دفتر کارش می‌دیدند. او اغلب با دوچرخه به مناطق روستایی می‌رفت و برای آگاهی از مشکلات مردم تحقیق می‌کرد. حتی گاهی میز کار خود را در خیابان قرار می‌داد تا به طور مستقیم به پرسش‌ها و درخواست‌های مردم پاسخ دهد.

او بعدها تجربه آن سال‌ها را این‌گونه جمع‌بندی کرد: «دبیر حزب یک شهرستان باید از همه روستاها بازدید کند، دبیر حزب یک شهر باید همه شهرک‌ها را ببیند و دبیر حزب یک استان نیز باید به همه شهرستان‌ها و مناطق سر بزند.»

این بازدیدها به او شناختی مستقیم از شرایط مردم داد و زمینه‌ساز برنامه‌ریزی برای توسعه محلی شد. عادت حضور در میان مردم نیز از همان زمان تاکنون همراه او باقی مانده است.

«حقیقت را باید در میان توده‌ها جست‌وجو کرد» اصل کاری همیشگی شی جونگ‌شون بود. «به میان مردم بروید، در میان مردم زندگی کنید و واقعیت را از نزدیک ببینید» نیز روشی است که شی جین‌پینگ همواره در تحقیقات و بررسی‌های خود به کار گرفته است.



«کشور همان مردم است و مردم همان کشور هستند.» دو نسل از کمونیست‌های چین که در دوره‌های متفاوتی رشد کرده‌اند، در یک باور مشترک هستند؛ همه چیز برای مردم.

شی جین‌پینگ که در سال 2012 به عنوان دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین انتخاب شد، در نخستین سخنرانی عمومی خود تأکید کرد: «آرزوی مردم برای زندگی بهتر، همان هدفی است که ما برای آن تلاش می‌کنیم.»

از آن زمان تاکنون، او رویکرد مردم‌محور را در همه عرصه‌های حکمرانی دنبال کرده است؛ از تکمیل ساخت جامعه‌ای نسبتاً مرفه گرفته تا پیشبرد رفاه عمومی. او رضایت مردم را «بهترین معیار» می‌داند و تلاش می‌کند دستاوردهای توسعه به شکلی عادلانه‌تر میان همه مردم توزیع شود. از بهبود سرویس‌های بهداشتی و تفکیک زباله گرفته تا گرمایش پاک و امنیت غذایی، طی بیش از یک دهه گذشته هزاران اقدام اصلاحی زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده و نشان داده است که رفاه و خوشبختی مردم در اولویت قرار دارد.

از یک «رهبر توده‌ها» تا یک «خادم مردم»، دو نسل از کمونیست‌های چین با عملکرد خود در دوره‌های مختلف، معنای واقعی خدمت به مردم را به نمایش گذاشته‌اند و الگویی برای اعضای حزب در زمینه اولویت دادن به منافع مردم ارائه کرده‌اند.