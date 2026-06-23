اسرائیل برای خروج از لبنان شرط گذاشت

در حالی که ایران طبق تفاهم‌نامه خود با آمریکا خواهان پایان حملات و اشغالگری اسرائیل در لبنان است، وزیر دارایی اسرائیل تاکید کرده که «تا زمانی که حزب‌الله در لبنان وجود دارد»، نیروهای ارتش اسرائیل از این کشور خارج نخواهند شد.

به گزارش تابناک به نقل از فاررس؛ وزیر دارایی اسرائیل بزالل اسموتریچ که به اظهارات افراطی خود معروف است، در مصاحبه با رسانه‌های صهیونیستی بار دیگر به یاوه‌گویی در مورد حزب‌الله پرداخته و گفته که «حزب‌الله یک سازمان تروریستی است. باید منحل شود، نباید بخشی از دولت لبنان باشد و نباید هیچ نیروی نظامی یا توانایی تهدید دولت اسرائیل را داشته باشد. تنها در آن صورت می‌توان درباره ترتیبات امنیتی جدید بحث کرد.»

در حالی که مدت‌ها است اسرائیل در تلاش است تا حزب‌الله را خلع سلاح کند، اسموتریچ تاکید کرده که خلع سلاح حزب‌الله هم کافی نیست و این گروه مقاومت لبنان باید «منحل شود». او تاکید کرده که حزب‌الله باید هم از «سلاح‌هایش تهی شود و هم قدرت سیاسی‌اش در لبنان را از دست بدهد.»

وی افزوده است: «تا زمانی که (حزب‌الله) هرگونه قدرتی را حفظ کند که بتواند ساکنان شمال اسرائیل را تهدید کند... [و] تا زمانی که ما در قدرت هستیم، هیچ خروجی، صورت نخواهد گرفت.»

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که ایران در بند یک تفاهم‌نامه خود با آمریکا خواستار پایان درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها و تضمین تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان است.

اسموتریچ در پاسخ به سؤالی درباره فشار احتمالی آمریکا برای خروج نیروها مطابق با خواسته‌های ایران در جریان مذاکرات صلح بین واشنگتن و تهران، تصریح کرده که «ما بر این موضع محکم ایستاده‌ایم. این را به وضوح به آمریکایی‌ها اعلام کرده‌ایم.» وی بر تصمیم اسرائیل برای نابودی زیرساخت‌های حزب‌الله تاکید کرده است.

پیش از اسموتریچ، نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، نیز گفته بود که نیروهایش همچنان در لبنان باقی خواهند ماند.

در حالی که حزب‌الله لبنان طبق تفاهم‌نامه ایران، حملات خود علیه اسرائیل را متوقف کرده، صهیونیست‌ها تجاوزات احتمالی خود علیه لبنان در آینده را با بهانه «حمله پیشگیرانه» توجیه می‌کنند.