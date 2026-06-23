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کاهش قیمت بلیت هواپیما برای نجف در این ایام

در آستانه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی قیمت بلیت پروازهای تهران - نجف افزایش یافته و بسته به نوع ایرلاین، ساعت و نوع پرواز از ۲۱ تا ۳۲ میلیون تومان فروخته می‌شود. البته نرخ بلیت در این مسیر روزهای بعد از تاسوعا و عاشورا کاهشی و شش میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است
کد خبر: ۱۳۸۰۹۸۳
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کاهش قیمت بلیت هواپیما برای نجف در این ایام

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ همزمان با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورا بسیاری از عزاداران حسینی راهی عتبات عالیات می‌شوند و به همین دلیل این ایام هرساله یکی از پرتقاضاترین مقاصد سفرهای زیارتی به شمار می‌رود. حمل‌ونقل هوایی یکی از مدهای حمل‌ونقلی برای جابه‌جایی زائران است و بسیاری از زائران و عزاداران از این شیوه برای سفر به عتبات استفاده می کنند.

براساس مشاهدات میدانی از نرخ فروش بلیت هواپیما، قیمت پرواز تهران - نجف بسته به نوع پرواز، میزان بار مجاز، ساعت و روز پرواز متفاوت است و برای فردا (سوم تیرماه مصادف با روز تاسوعا) قیمت پروازها از ۲۱ میلیون تومان تا ۳۲ به صورت یک‌طرفه فروخته می‌شود.

این در حالی است که نرخ بلیت پروازهای تهران - نجف در روزهای قبل در بازه قیمتی ۹ تا ۱۳ میلیون تومان قرار داشت و نرخ فروش بلیت برای روزهای بعد از تاسوعا و عاشورا نیز کاهشی اعلام شده است؛ به گونه‌ای که روز شنبه (ششم تیر ماه) بلیت این مسیر شش میلیون تومان عرضه شده است.

کاهش قیمت بلیت هواپیما برای نجف در این ایام

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