کاهش قیمت بلیت هواپیما برای نجف در این ایام
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ همزمان با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورا بسیاری از عزاداران حسینی راهی عتبات عالیات میشوند و به همین دلیل این ایام هرساله یکی از پرتقاضاترین مقاصد سفرهای زیارتی به شمار میرود. حملونقل هوایی یکی از مدهای حملونقلی برای جابهجایی زائران است و بسیاری از زائران و عزاداران از این شیوه برای سفر به عتبات استفاده می کنند.
براساس مشاهدات میدانی از نرخ فروش بلیت هواپیما، قیمت پرواز تهران - نجف بسته به نوع پرواز، میزان بار مجاز، ساعت و روز پرواز متفاوت است و برای فردا (سوم تیرماه مصادف با روز تاسوعا) قیمت پروازها از ۲۱ میلیون تومان تا ۳۲ به صورت یکطرفه فروخته میشود.
این در حالی است که نرخ بلیت پروازهای تهران - نجف در روزهای قبل در بازه قیمتی ۹ تا ۱۳ میلیون تومان قرار داشت و نرخ فروش بلیت برای روزهای بعد از تاسوعا و عاشورا نیز کاهشی اعلام شده است؛ به گونهای که روز شنبه (ششم تیر ماه) بلیت این مسیر شش میلیون تومان عرضه شده است.