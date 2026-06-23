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روایت مسقط از دیدار مقام‌های ایران و سلطان عمان

سلطان هیثم بن طارق، سلطان عمان، امروز در کاخ البرکه از دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، که به همراه دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به عمان سفر کرده است، استقبال کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۷۵
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روایت مسقط از دیدار مقام‌های ایران و سلطان عمان

به گزارش تابناک؛ سلطان هیثم بن طارق، سلطان عمان، امروز در کاخ البرکه از دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، که به همراه دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به عمان سفر کرده است، استقبال کرد.

در آغاز این دیدار، میهمانان ایرانی سلام‌ها و درودهای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران، را به سلطان عمان ابلاغ کردند و بهترین آرزوهای وی را برای ایشان و ملت عمان در مسیر تداوم پیشرفت و شکوفایی ابراز داشت.

همچنین از سوی رهبری، دولت و ملت ایران، از رویکرد حکیمانه سلطنت عمان و نقش سازنده این کشور به رهبری سلطان هیثم بن طارق در حمایت از مسیرهای گفت‌وگو، کاهش تنش‌ها و تقویت فرصت‌های صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد.

سلطان عمان از دکتر قالیباف خواست سلام‌ها و درودهای وی را به محضر آیت الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران، و نیز دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ کند و آرزوهای صمیمانه خود را برای رهبری و ملت ایران در زمینه تداوم امنیت، ثبات و رفاه بیان نماید.

در جریان این دیدار، آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا نیز مورد بررسی قرار گرفت. سلطان عمان توضیحات هیأت ایرانی را درباره روند این مذاکرات و ابعاد مختلف آن شنید و ضمن ابراز حمایت از این گفت‌وگوها، برای موفقیت و به ثمر رسیدن آن‌ها آرزوی توفیق کرد تا زمینه دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز و نهایی برای همه پرونده‌های مورد اختلاف، به‌ویژه ازسرگیری و تسهیل تردد و تضمین ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، موضوع هسته‌ای و سایر مسائل و چالش‌های مرتبط، فراهم شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
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