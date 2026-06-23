این شهر خنک ایران محبوب گردشگران تابستانی

با افزایش دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور، شهرهای خنک و کوهستانی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مسافران قرار گرفته‌اند. در این میان، اردبیل به دلیل آب‌وهوای مطبوع، طبیعت سرسبز و جاذبه‌های متنوع، به یکی از محبوب‌ترین مقاصد سفر تابستانی تبدیل شده است.

به گزارش تابناک؛ اردبیل، شهری زیبا و دیدنی در بهترین نقطه از کشورمان قرار دارد. شهری در میان کوه‌های سبلان و باغرو که در قدیم آرتاویل نامیده می‌شد و دارای جا‌های دیدنی همراه با طبیعت بکر و تاریخی غنی زیادی است، همچنین به دلیل قرارگیری در جاده ابریشم از زمان‌های گذشته تاکنون رونق اقتصادی در این شهر دیده می‌شود. سفر به این خطه از آذربایجان جذابیت‌های خاصی دارد.

مطمئن باشید سفر به این شهر یکی از بهترین سفرهایتان خواهد بود، اگر تا به حال به اردبیل سفر نکرده‌اید، با دنبال کردن این مطلب به راحتی می‌توانید با برنامه ریزی و ارزیابی هزینه‌ها و خرید بلیط هواپیما سفری به یاد ماندنی را تجربه کنید. در این مقاله سعی کرده‌ایم تا مطالب جامع و دقیقی در زمینه راهنمای سفر به شهر اردبیل را برایتان ارائه دهیم.

آشنایی با شهر اردبیل

اردبیل با ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا در شمال غربی ایران و در میان دشتی به نام اردبیل واقع شده است. استان اردبیل از شمال به جمهوری آذربایجان، از غرب به آذربایجان شرقی، از شرق به استان گیلان و از سمت جنوب به استان زنجان محدود می‌شود. گویش مردم این استان زبان شیرین ترکی آذربایجانی است. در طول تاریخ شهر اردبیل از دو جهت دارای اهمیت بوده است: دلیل اول به خاطر قرارگیری در مسیر جاده ابریشم و دلیل دیگر نیز به خاطر وجود مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی در بافت شهر اردبیل است. شهر اردبیل در سال‌های گذشته با نام‌های گوناگونی مانند دارالارشاد، دارالملک، دارالعرفان، دارالامان و شهر مقدس نامیده می‌شده است.

آب و هوای شهر اردبیل در کل ایران مشهور است، به طوری که در زمستان‌ها سرد و در تابستان‌ها معتدل می‌شود. بارندگی سالانه و تعداد روز‌های یخبندان حدودا نصف سال را شامل می‌شود. شهر اردبیل علاوه بر اینکه به عنوان قطب تجاری شهرت دارد، به خاطر آثار باستانی و آب و هوای بی نظیر خود نیز معروف است. این شهر توریستی با آب و هوای مطبوع خود در فصل‌های گرم سال میزبان سیل عظیمی از مسافران می‌شود که با رزرو بلیط هواپیما عازم این شهر می‌شوند؛ زیرا دو سوم این استان را کوهستان‌های مرتفع تشکیل داده‌اند و همین دلیلی برای خنکی هوا در تابستان می‌شود.

در حالت کلی، استان اردبیل دارای چهار اقلیم مدیترانه‌ای گرم، مدیترانه‌ای معتدل، کوهستانی سرد و معتدل است و شهر اردبیل را شهر سردسیر می‌نامند، زیرا بارش باران و برف در این شهر بین پنج تا هشت ماه است. فصل تابستان نیز به دلیل آب و هوای معتدل بهترین زمان برای بازدید محسوب می‌شود. وجود کوهستان سبلان در غرب این شهرستان باعث اعتدال آب و هوای اردبیل شده است و آب‌های جاری از این کوهستان باعث آبادانی شهر گردیده‌اند.

دمای متوسط در اردبیل هفت درجه سانتگراد است و در زمستان‌ها علاوه بر برف شاهد دمای ۳۵- درجه نیز خواهید بود؛ بنابراین بهترین زمان سفر به اردبیل را اواخر فصل بهار، سه ماه تابستان و اوایل پاییز می‌توان نام برد، اگر دوست دارید گل‌های بابونه را بر روی کوه‌های سبلان تماشا کنید، باید در ماه خرداد به اردبیل سفر کنید، البته برای علاقه‌مندان تفریحات زمستانی سفر در فصل زمستان توصیه می‌شود، زیرا تفریحاتی مانند اسکی بر روی کوه‌های آلوارس امکان پذیر می‌شود. از توصیه‌های ما برای سفرتان به این شهر زیبا اینست که در هر فصلی همراه خود لباس گرم داشته باشید؛ زیرا در همه فصل‌ها حتی تابستان‌ها نیز شب‌های اردبیل سرد می‌شود.