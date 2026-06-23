بازیگر سرشناس سینما در به‌روزرسانی جدید بازی Call of Duty به عنوان نیروی عملیاتی حضور پیدا می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ آپدیت Season ۴ Reloaded بازی Call of Duty با عنوان «تابستان اکشن» در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۵ ژوئن ۲۰۲۶) منتشر می‌شود. این به‌روزرسانی شامل محتوای جدید برای بازی‌های Black Ops ۷ و Warzone است.

نیکلاس کیج، بازیگر سرشناس سینما، در قالب یک رویداد ویژه به فهرست نیرو‌های عملیاتی بازی اضافه می‌شود.

بخش چندنفره‌ی بازی با افزودن دو نقشه‌ی جدید به نام‌های Zenith و Launch به‌روزرسانی می‌شود. همچنین حالت‌های جدیدی شامل Team Blueprint Sharpshooter و Knife Fight به بازی اضافه خواهند شد.

نقشه‌ی جدید زامبی با نام Kowakujo در این آپدیت در دسترس قرار می‌گیرد. داستان این نقشه بر شخصیت Takeo متمرکز است و بازیکنان باید با دشمنان جدیدی به نام Oni مبارزه کنند.

سلاح‌های جدیدی شامل Executioner's Duet و AN-۹۴ نیز به بازی اضافه می‌شوند. حالت Black Ops Classic نیز به دلیل استقبال کاربران، به عنوان یک بخش دائمی در Black Ops ۷ باقی می‌ماند.

در بخش Warzone، نقشه‌ی Rebirth Island با تغییرات ظاهری همراه شده است. همچنین حالت Squad Gun برای نخستین بار به این بخش اضافه می‌شود و رویداد Buy Back Quads از تاریخ ۱۹ تا ۲۳ تیر ۱۴۰۵ (۹ تا ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶) در دسترس خواهد بود.