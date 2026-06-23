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سقوط بیت‌کوین و تسویه‌حساب سنگین در بازار

بیت‌کوین، سطح کلیدی ۶۳٬۰۰۰ دلار را از دست داد و به زیر این مرز روانی سقوط کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۶۷
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سقوط بیت‌کوین و تسویه‌حساب سنگین در بازار

به گزارش تابناک؛ بیت‌کوین در یک ریزش ناگهانی، حمایت مهم ۶۳ هزار دلاری را از دست داد و به زیر این سطح روانی سقوط کرد. این افت قیمت که در مدت‌زمانی کوتاه رخ داد، موج گسترده‌ای از لیکویید شدن معاملات اهرمی را در بازار ارزهای دیجیتال به دنبال داشت.

بر اساس داده‌های بازار، تنها طی ۱۵ دقیقه بیش از ۱۵۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ در صرافی‌های مختلف لیکویید شده است. شدت این کاهش قیمت باعث شد بسیاری از معامله‌گرانی که روی ادامه روند صعودی بیت‌کوین حساب باز کرده بودند، با زیان‌های سنگین مواجه شوند.

کارشناسان معتقدند شکست سطح ۶۳ هزار دلار می‌تواند نوسانات بازار را در کوتاه‌مدت افزایش دهد و توجه معامله‌گران را به سطوح حمایتی پایین‌تر جلب کند. با این حال، جهت‌گیری بعدی بازار به واکنش خریداران در محدوده‌های فعلی و شرایط کلی بازارهای مالی بستگی خواهد داشت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
1
پاسخ
خوب که چی . دلیلش چی بود؟
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