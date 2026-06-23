این ۵ علامت خبر از سرطان روده بزرگ میدهند
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این بیماری معمولاً در مراحل اولیه به صورت تودههای کوچک و خوشخیمی به نام «پولیپ» در دیواره داخلی روده ظاهر میشود. اگر این پولیپها به موقع تشخیص داده و برداشته نشوند، میتوانند در طول چندین سال به تومورهای بدخیم تبدیل شوند.
علائم و نشانههای هشداردهنده
بسیاری از افراد در مراحل اولیه سرطان روده بزرگ هیچ علامتی ندارند؛ به همین دلیل غربالگری اهمیت حیاتی دارد. با پیشرفت بیماری، علائم زیر ممکن است بروز کنند:
تغییر در اجابت مزاج: اسهال یا یبوست مداوم که بیش از چند روز طول بکشد.
خونریزی مقعدی: مشاهده خون روشن یا تیره در مدفوع.
درد شکمی: وجود دردهای مزمن، گرفتگی یا نفخ در ناحیه شکم.
حس ناکامل تخلیه: احساس اینکه روده پس از اجابت مزاج به طور کامل تخلیه نشده است.
ضعف و خستگی: ناشی از کمخونی مزمن که به دلیل خونریزیهای مخفی روده ایجاد میشود.
کاهش وزن ناخواسته: کاهش وزن بیدلیل در مدت کوتاه.
راههای پیشگیری
خبر خوب این است که سرطان روده بزرگ تا حد زیادی قابل پیشگیری است. با رعایت موارد زیر میتوان ریسک ابتلا را به شدت کاهش داد:
۱. غربالگری منظم: مهمترین راه پیشگیری، انجام آزمایشهای غربالگری (مانند کولونوسکوپی یا تست خون مخفی در مدفوع) است. افراد با ریسک معمولی باید از سن ۴۵ سالگی غربالگری را شروع کنند.
کولونوسکوپی به پزشک اجازه میدهد پولیپهای پیشسرطانی را قبل از تبدیل شدن به سرطان شناسایی و حذف کند.
۲. تغذیه سالم: مصرف زیاد میوهها، سبزیجات و غلات کامل که سرشار از فیبر هستند، به سلامت دستگاه گوارش کمک میکند. همچنین باید مصرف گوشتهای قرمز (گاو، گوسفند) و گوشتهای فرآوری شده (سوسیس، کالباس) را که با افزایش خطر این سرطان مرتبط هستند، به حداقل رساند.
۳. سبک زندگی فعال: فعالیت بدنی منظم و کنترل وزن، ریسک بروز سرطان را کاهش میدهد. چاقی یکی از عوامل خطر شناختهشده برای سرطان روده است.
۴. پرهیز از دخانیات و الکل: استعمال دخانیات و مصرف الکل مستقیماً با افزایش شانس ابتلا به تومورهای گوارشی ارتباط دارد.
دقت کنید! سرطان روده بزرگ اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، نرخ درمان بسیار بالایی دارد. هرگز علائم گوارشی طولانیمدت را نادیده نگیرید و در صورت داشتن سابقه خانوادگی، حتماً با پزشک متخصص درباره شروع زودهنگام غربالگری مشورت کنید. آگاهی و اقدام بهموقع، کلید اصلی حفظ سلامت شماست.