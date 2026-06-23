اعلام زمان برگزاری دیدار چادرملو و پرسپولیس

زمان و محل برگزاری دیدار پلی‌آف تعیین نماینده سوم ایران در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ بر اساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، برای تعیین نماینده سوم ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان سطح دو آسیا، دو دیدار پلی‌آف برگزار خواهد شد.

در نخستین مسابقه، روز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ و از ساعت ۱۸:۴۵، تیم‌های چادرملو اردکان و پرسپولیس در ورزشگاه پاس تهران برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. این دیدار بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

برنده این مسابقه در دیدار بعدی، روز ۸ تیرماه به مصاف تیم گل‌گهر سیرجان خواهد رفت. زمان و محل دقیق برگزاری این دیدار متعاقباً از سوی فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد.