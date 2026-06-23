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بازی جدید آمریکا با دارایی‌های ایران! / چرا پیشنهاد آمریکا برای تهاتر گندم و ذرت خطرناک است؟

پیشنهاد جدید معاون ترامپ برای آزادسازی دارایی‌های ایران، زنگ خطر وابستگی استراتژیک را به صدا درآورده است ؛ به طوری که جی‌دی ونس با طرحی که آن را جالب توجه می‌نامد، قصد دارد تا کلید خزانه ایران را در دست آمریکا و قطر قرار دهد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۶۳
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3641 بازدید
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۱۷

بازی جدید آمریکا با دارایی‌های ایران! / چرا پیشنهاد آمریکا برای تهاتر گندم و ذرت خطرناک است؟

المیرابابایی- نقشه آمریکا برای تبدیل دارایی‌های ایران به کالاهای مصرفی فاش شد؛ به طوری که جی‌دی ونس معاون ترامپ در پیشنهادی جنجالی، خواستار آن شد که پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های آمریکا باقی بماند و تنها صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکایی شود؛ آن هم به شرط تایید آمریکا و قطر !

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، جی دی ونس اخیرا در سخنرانی خود به طور صریح اعلام کرد: اگر هر کدام از دارایی‌های مسدودشدهٔ ایران آزاد شود، ما روی آن حق تأیید و نظارت داریم، قطری‌ها هم حق تأیید دارند و سپس آن پول عملاً صرف خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی خواهد شد.

این پیشنهاد درحالی ارائه شده است که این دارایی‌ها متعلق به ایران بوده است نه کمک‌های بشردوستانه یا وام  و در این روش پیشنهادی دارایی‌های ایران به جای آنکه به مالک (ایران) بازگردانده شوند، تبدیل به «اعتبار خرید» شده‌ است که مدیریت آن در دست آمریکا و قطر است که البته شرط تأیید آمریکا و قطری‌ها برای هر بخش از دارایی‌های ایران هم، به این معناست که آمریکا کلید خزانه ایران را در دست داشته باشد و هر زمان که بخواهد، اجازه می‌دهد مقدار کمی از پول ایران صرف خرید کالایی شود که خود آمریکا تولید می‌کند. 

بنابراین آمریکا درنظر دارد که پول نقد را در سیستم بانکی خود نگه داردو در عوض کالاهایی را که قیمت جهانی دارند و ممکن است در زمان‌های دیگر ارزان‌تر هم باشند به ایران بدهد بنابراین واضح است که این پول به ثروتمندتر شدن کشاورزان آمریکایی کمک می‌کند و بیشتر شبیه یک «بسته حمایتی برای کشاورزان آمریکا» است که هزینه آن را دولت ایران با دارایی‌های بلوکه‌ شده اش پرداخت می‌کند.

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ازسویی دیگر، پذیرش این تهاتر به «وابستگی غذایی به آمریکا» هم دامن می زند ؛ چراکه گندم جزء کالاهای استراتژیک و حیاتی است و گذشته از آنکه میزان تولید گندم در کشور به حد کافی است و نیازی به واردات نیست علاوه برآن ایران می‌تواند از کشورهای دیگری مانند روسیه و حتی برزیل که با قیمت‌های رقابتی‌تر و شرایط سیاسی بهتر دارند معامله کند. 

به گزارش تابناک، به نظر می رسد این طرح علاوه برآنکه باعث از دست دادن کنترل بر دارایی‌های نقدی ایران می شود همچنین  منجر به وابستگی غذایی به آمریکا و پذیرش قیمتی که آمریکا برای کالاهایش تعیین می‌کند نیز خواهد شد؛ بنابراین این طرح، هرگونه کنترل ایران بر دارایی‌هایش را سلب کرده و مدیریت مال ما را به تأیید آمریکا و قطر گره می‌زند به همین جهت این نه یک راهکار برای تامین غذا، بلکه نقشه‌ای برای تبدیل دارایی‌های ملی به سود خالص کشاورزان آمریکایی است.

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واردات گندم و ذرت طرح غذایی جی دی ونس محصولات کشاورزی آمریکایی وابستگی غذایی دارایی‌های بلوکه شده ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۶۱
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
27
33
پاسخ
محصولات اونها همه تراریخته است ..... دوباره مثل برجام کلاه سرمون گذاشتن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
محصولات استرالیا که تراریخته تره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
نود درصد سویا و ذرت آمریکا تراریخته هست
استرالیا خیلی تراریخته کم هست و اگر هم باشه برچسب داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
والا نا تراریخته هم گیرمون نمیاد ، شما وضعت خوبه برو نچرال بخور
ناشناس
|
Singapore
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
7
38
پاسخ
این اختلالات بانکی کار خود همین دولته
مثل همه چی اول تکذیب شد ، بعد تایید شد ، بعد براش زمان تعریف شد
اگه می دونید مشکل از چیه ، چرا همین امروز حلش نمی کنید ، اگه نمی دونید ، پس از کجا می دونید دو هفته دیگه درست می شه
معلوم نیست یه عده دارند چیکار می کنند و ....
خلاصه ، مثل همه کارهاشون فقط دارند به مردم بی دفاع ضربه می زنند . مردمی که حتی نمی تونند چندرغاز پولشون رو مصرف هم کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
17
39
پاسخ
حتی یک گندم هم نباید از آمریکا وارد شود، حمله بیولوژیکی کالا محتمل است حالا یا با دستکاری ژنتیکی یا کالاهای مسموم.(خون های آلوده فرانسوی در دهه 60 هیچ گاه نباید تکرار شود)
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
بنده داوطلبانه اولین گندم و ذرت‌های آمریکایی را با خیال راحت و اطمینان خواهم خورد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
به 14: 32
بعد تولیدات کشاورز ایرانی روی دستش باد می کنه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
18
29
پاسخ
ممکن است گندم، سویا و مواد غذایی آلوده و مسموم باشند.
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
7
28
پاسخ
دقت کنید ما در جنگ شکست نخورده ایم.صدام از آمریکا شکست خورده بود. این نسخه ها برای مانیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
9
32
پاسخ
این پیشنهاد به هیچ وجه نباید پذیرفته بشه... به هیچ وجه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
9
28
پاسخ
فقط خودرو وارد کنید.سواری فورد و کشنده و کامیون بیاورید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
17
پاسخ
گندمهایی که تو دستشون مونده
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
23
پاسخ
این یعنی دخالت در ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
6
11
پاسخ
اگر ما زمان توهین بی شرمانه ترامپ آنجا را ترک کرده بودیم و بعد از دوهفته بعد از یک چرخش و امتیاز معنا دار بازمی گشتیم اینها الان وقتی می خواهند پول خودمان را به خودمان بدهند پر رو بازی در نمی آوردند.
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