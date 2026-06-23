بازی جدید آمریکا با داراییهای ایران! / چرا پیشنهاد آمریکا برای تهاتر گندم و ذرت خطرناک است؟
المیرابابایی- نقشه آمریکا برای تبدیل داراییهای ایران به کالاهای مصرفی فاش شد؛ به طوری که جیدی ونس معاون ترامپ در پیشنهادی جنجالی، خواستار آن شد که پولهای بلوکهشده ایران در بانکهای آمریکا باقی بماند و تنها صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکایی شود؛ آن هم به شرط تایید آمریکا و قطر !
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، جی دی ونس اخیرا در سخنرانی خود به طور صریح اعلام کرد: اگر هر کدام از داراییهای مسدودشدهٔ ایران آزاد شود، ما روی آن حق تأیید و نظارت داریم، قطریها هم حق تأیید دارند و سپس آن پول عملاً صرف خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی خواهد شد.
این پیشنهاد درحالی ارائه شده است که این داراییها متعلق به ایران بوده است نه کمکهای بشردوستانه یا وام و در این روش پیشنهادی داراییهای ایران به جای آنکه به مالک (ایران) بازگردانده شوند، تبدیل به «اعتبار خرید» شده است که مدیریت آن در دست آمریکا و قطر است که البته شرط تأیید آمریکا و قطریها برای هر بخش از داراییهای ایران هم، به این معناست که آمریکا کلید خزانه ایران را در دست داشته باشد و هر زمان که بخواهد، اجازه میدهد مقدار کمی از پول ایران صرف خرید کالایی شود که خود آمریکا تولید میکند.
بنابراین آمریکا درنظر دارد که پول نقد را در سیستم بانکی خود نگه داردو در عوض کالاهایی را که قیمت جهانی دارند و ممکن است در زمانهای دیگر ارزانتر هم باشند به ایران بدهد بنابراین واضح است که این پول به ثروتمندتر شدن کشاورزان آمریکایی کمک میکند و بیشتر شبیه یک «بسته حمایتی برای کشاورزان آمریکا» است که هزینه آن را دولت ایران با داراییهای بلوکه شده اش پرداخت میکند.
ازسویی دیگر، پذیرش این تهاتر به «وابستگی غذایی به آمریکا» هم دامن می زند ؛ چراکه گندم جزء کالاهای استراتژیک و حیاتی است و گذشته از آنکه میزان تولید گندم در کشور به حد کافی است و نیازی به واردات نیست علاوه برآن ایران میتواند از کشورهای دیگری مانند روسیه و حتی برزیل که با قیمتهای رقابتیتر و شرایط سیاسی بهتر دارند معامله کند.
به گزارش تابناک، به نظر می رسد این طرح علاوه برآنکه باعث از دست دادن کنترل بر داراییهای نقدی ایران می شود همچنین منجر به وابستگی غذایی به آمریکا و پذیرش قیمتی که آمریکا برای کالاهایش تعیین میکند نیز خواهد شد؛ بنابراین این طرح، هرگونه کنترل ایران بر داراییهایش را سلب کرده و مدیریت مال ما را به تأیید آمریکا و قطر گره میزند به همین جهت این نه یک راهکار برای تامین غذا، بلکه نقشهای برای تبدیل داراییهای ملی به سود خالص کشاورزان آمریکایی است.
استرالیا خیلی تراریخته کم هست و اگر هم باشه برچسب داره
مثل همه چی اول تکذیب شد ، بعد تایید شد ، بعد براش زمان تعریف شد
اگه می دونید مشکل از چیه ، چرا همین امروز حلش نمی کنید ، اگه نمی دونید ، پس از کجا می دونید دو هفته دیگه درست می شه
معلوم نیست یه عده دارند چیکار می کنند و ....
خلاصه ، مثل همه کارهاشون فقط دارند به مردم بی دفاع ضربه می زنند . مردمی که حتی نمی تونند چندرغاز پولشون رو مصرف هم کنند
بعد تولیدات کشاورز ایرانی روی دستش باد می کنه .