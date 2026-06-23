قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سهشنبه ۲ تیر
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افت، به ۱۵ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۵۷| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش 66 دلاری نسبت به روز گذشته با 4120 (چهار هزار و یکصد و بیست) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افت، به 15 میلیون و 963 هزار و 400 تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد به ۶۹ میلیون و 150 هزار تومان رسید.
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