کاربران ایکس: کاخ سفید دروغگوست
بسیاری از کاربران با اشاره به امتیازهای اعطایی آمریکا در چارچوب تفاهم اخیر با تهران، این ادعا را زیر سؤال برده و معتقدند نتیجه نهایی بیش از آنکه نشانه پیروزی واشنگتن باشد، بیانگر عقبنشینی دولت دونالد ترامپ از اهداف اولیه خود است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تنش میان ایران و آمریکا در ماههای اخیر با مجموعهای از اقدامات نظامی، تهدیدهای متقابل و مذاکرات غیرمستقیم همراه بوده است. دولت ترامپ بارها مدعی شده بود که حملات آمریکا تواناییهای راهبردی و نظامی ایران را به شدت تضعیف کرده است.
کاربران منتقد در واکنش به این پیام تأکید کردهاند اگر آمریکا به اهداف اعلامی خود دست یافته و توان نظامی ایران را از میان برده است، دلیلی برای پذیرش برخی امتیازات و عقبنشینی از مواضع پیشین وجود نداشت. شماری از کاربران نیز با انتشار پیامهایی، ادعای «نابودی کامل» را با روایتهای مشابه گذشته مقایسه کرده و آن را بخشی از جنگ رسانهای و تبلیغاتی کاخ سفید دانستهاند.
صفحه رسمی کاخ سفید در ایکس با انتشار پستی نوشت: علیرغم دروغهای مداوم و آشکار اخبار جعلی، مجموعه نظامی ایران نابود شده است.
در ادامه پاسخ تعدادی از کاربران در این باره آمده است:
اگر آنها اینقدر تلفات دادهاند، هدف از بازگشت و بمباران دوباره آنها چیست؟ به گفته شما، ارتش و رهبری آنها از بین رفته است. شما قرار است بمباران غیرنظامیان و زیرساختها را شروع کنید؟ این نمایش قدرت نیست. این نشان دهنده کینه توزی یک مرد کوچک است که واقعاً هیچ علاقهای به دیپلماسی ندارد.
پس چرا تسلیم شدیم؟ بازندگان بیکفایت کاخ سفید را اداره میکنند
فکر میکردیم این مذاکرات را انجام میدهیم چون ظاهراً میخواهیم تنگه باز باشد تا از نوعی فاجعه مالی جلوگیری شود. پس آن ها تا حالا چطور آن را بدون ارتش بسته نگه داشته اند؟
اگر همه آنها کشته شده اند، چطور میتوانند تنگه را مسدود کنند؟
با وجود دروغهای آشکار ترامپ، مجتمع نظامی ایران همچنان یک تهدید محسوب میشود؛ وگرنه ما برای آغاز جنگی که مدعی هستیم در آن پیروز شدهایم، پول پرداخت نمیکردیم و تحریمها را لغو نمیکردیم.
نه، اینطور نیست؛ چون اگر واقعاً نابود شده بودند، دیگر هیچ توانایی برای جنگیدن برای ایران باقی نمیماند! و حدس بزنید چه؟ آنها هنوز هم به سمت اسرائیل موشک شلیک میکنند.
و با این حال، آنها هنوز در حال پیروز شدن هستند؛ چون کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند و شما هم نمیخواهید در انتخابات میاندورهای شکست بخورید.
بیخیال رفیق. رئیسجمهور در برابر ایران تسلیم شد؛ فرقی هم نمیکند چند تا پستِ توجیهی و خوددلگرمکننده دربارهاش منتشر کنید.
باورم نمیشود این یک حساب رسمی دولت آمریکا باشد. دولت تحت رهبری ترامپ همچنان مایه شرمساری است. نابالغ و بیکفایت؛ حتی در سادهترین پیامها و اطلاعرسانیها. واقعاً ما به سوژه خنده جهانی تبدیل شدهایم. چه سقوطی برای کشوری که زمانی اینقدر قدرتمند بود.
اگر واقعاً نابود شده بود، الان دیگر نیروهای ما در حال پیشروی به داخل ایران بودند. سال گذشته هم وقتی بمبافکنهای B-52 بمبهای سنگرشکن را رها کردند، همین مزخرفِ "کاملاً منهدم شد" را از شما شنیدیم.