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از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟

واکنش توهین‌آمیز ابوطالبی به سخنان رئیس‌جمهور درباره هزینه‌های جنگ و حمایت از نیرو‌های مسلح، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که مرز نقد سیاسی و هتاکی به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور کجاست؟ آیا هر فردی صرفاً به دلیل داشتن تریبون یا شهرت، مجاز است رئیس‌جمهور منتخب مردم را با ادبیات تحقیرآمیز خطاب کند؟
کد خبر: ۱۳۸۰۹۴۶
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4200 بازدید
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۵۱

از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟

به گزارش تابناک، در پی اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره هزینه‌های سنگین جنگ، پشتیبانی مالی از نیروهای مسلح و شرایط دشوار اقتصادی کشور در دوران بحران، ابوالقاسم ابوطالبی، کارگردان سینما و تلویزیون، در واکنشی جنجالی در فضای مجازی با ادبیاتی دور از شأن گفت‌وگوی عمومی به رئیس‌جمهور تاخت و به جای پاسخ به محتوای سخنان او، شخص رئیس‌جمهور را هدف تمسخر قرار داد. واکنشی که بیش از آنکه رنگ و بوی نقد داشته باشد، نمونه‌ای از تنزل ادبیات سیاسی در فضای عمومی کشور بود.

سؤال ساده اینجاست؛ شما دقیقاً در چه جایگاهی ایستاده‌اید که به خود اجازه می‌دهید رئیس‌جمهور یک کشور را با چنین ادبیاتی خطاب کنید؟ اگر قرار باشد هر مداح، هنرمند، فعال رسانه‌ای یا چهره سیاسی، هر زمان که اراده کرد عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را تحقیر کند، دیگر چه چیزی از شأن نهادهای رسمی باقی خواهد ماند؟ امروز رئیس‌جمهور هدف تمسخر است، فردا نوبت کدام نهاد و مقام قانونی خواهد بود؟

می‌توان عملکرد هر دولتی را نقد کرد؛ می‌توان با سیاست‌های رئیس‌جمهور مخالف بود؛ می‌توان درباره آمارها، تصمیمات اقتصادی و حتی شیوه مدیریت بحران‌ها سؤال پرسید. اما تمسخر و توهین نه نقد است و نه نشانه شجاعت. رئیس‌جمهوری که در دوره مسئولیت خود با مجموعه‌ای از بحران‌های امنیتی، اقتصادی و منطقه‌ای مواجه بوده و کشور را از شرایطی دشوار عبور داده است، مستحق پاسخ کارشناسی است، نه ادبیات کوچه و بازار.

نکته تأسف‌بار این است که برخی افراد گمان می‌کنند هرچه ادبیات تندتر و هتاکانه‌تر باشد، اثرگذاری بیشتری دارد. در حالی که دقیقاً برعکس است؛ هرگاه استدلال تمام می‌شود، توهین آغاز می‌شود. اگر کسی معتقد است رئیس‌جمهور درباره هزینه‌های جنگ، منابع مالی یا عملکرد دولت اشتباه می‌کند، باید با عدد، سند و تحلیل پاسخ دهد، نه با تمسخر و تحقیر. کسی که از پاسخ منطقی ناتوان است، معمولاً به ادبیات توهین‌آمیز پناه می‌برد.

در نهایت، موضوع فقط شخص مسعود پزشکیان نیست. مسئله احترام به نهاد ریاست‌جمهوری و رأی مردمی است که رئیس‌جمهور را برگزیده‌اند. نقد حق همه است، اما هتاکی به رئیس‌جمهور، در عمل بی‌احترامی به ساختارهای قانونی کشور و میلیون‌ها شهروندی است که در فرآیند انتخاب او مشارکت داشته‌اند. جامعه‌ای که مرز میان نقد و توهین را از دست بدهد، نه به گفت‌وگوی سالم می‌رسد و نه به اصلاح؛ بلکه تنها در گرداب عصبانیت، تحقیر و بی‌اخلاقی سیاسی گرفتار خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۶۰
انتشار یافته: ۵۱
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
16
74
پاسخ
آبرو کشور برده اند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ارث باباشون را می خواهند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
من و خانواده ام فقط و فقط به پزشکیان به این خاطر رأی دادیم که تقدسی که برای این مقام در دوره ی قبلی،دریت کرده بودند،بشکنه،فرق می‌کنه که چه کسی رئیس جمهور باشه،فقط و فقط فکر کنید در دوره ی قبلی کسی جرأت میکرد اینطور با رئیس جمهور حرف بزنه،چه گیر بازاری میشد،بیا و ببین!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
تا ما فرهنگ نقد و گفتگو را درست نکنیم کشور درست نمی شود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
الان با مداح برخوردی شد و آیا دستگیر شد؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ناشناس 14:13شما نبودین شهید رییسی بنده خدا که به اون کارگرها گفته بود شما غذا خوردین هرکس وناکسی تو هرجایی که میخواست به تمسخر میگفت شما غذا خوردین خدا وکیلی یه کم وجدان داشته باشید فقط یه کم از شما انتظار زیادی نداریم .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
زیرا در دوره قبل رئیس جمهور از باند خودشان انتخاب شده بود و کم مانده بود تا مقام نبوت را به او بچسپانندولی دوره قبل از او هم مانند الان دهان گشادشان باز می کردند و هر چه می خواستند به رئیس جمهور وقت می گفتند. مشکل اینها فقط فقط نه کشور که منافع جناحی هست.
ali
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
با تمام مشکلات در دوره ریاست جمهوری قبلی پیدا کنید کسی از رییس جمهور انتقاد کرده باشه خفقان کامل بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
از رییس جمهور قبلی انتقاد نمیکردن؟؟؟
کم توهین کردن؟ توهین های منتجب نیا به رئیسی ، اصلاح طلب معروف رو ببینید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
۱۴:۲۹
دیگه حداکثر بی احترامی مدنظر شما همین بود؟!!! کسی به ایشون نگفته بود ما میدانیم و تیغ و گلوی شما؟
چی رو با چی مقایسه میکنی ؟!
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
15
79
پاسخ
مدعی العموم کجاست؟انشاله که عافیت طلبی راا پیشه نکرده باشد
حیدر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
10
49
پاسخ
میراثی هست که به جا مانده و زمان نیاز هست که همه چی سرجای خودش قرار بگیره
دلتنگ نباش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
88
28
پاسخ
چون بسیار رئیس جمهور ناکارآمدی است .... گرچه انسان خوبی است.
اما دیگران حق ندارند به ایشان توهین کنند!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
بالاخره خوب یا بد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
قبلیا،خصوصا همین قبلیش هم آش دهن سوزی نبودن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
بیش از 95 درصد ایرانیان تابع تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هستند و از توافق حمایت می کنند و از پزشکیان حرف شنوی دارند.همانطور که در آن 40 روز جنگ تبعیت کردند و مقاومت کردند. این اقلیت 5 درصد هم البته محترم هستند و از خود ما هستند ولی باید تخریب نکنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
خداوکیلی بگو کدوم رئیس جمهور کارامد بود؟ خاتمی رو فاکترو بگیریم کدوم دوره خوب بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
61
20
پاسخ
تو آمریکا هم با برنامه های تلویزیونی رییس جمهور رو مسخره میکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
اینجا ایرانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
مسخره با توهین و تهدید به مرگ خیلی فاصله معنایی داره!!
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
15
62
پاسخ
اینا از عوارض شعار وفاق هست

مردم اگر دنبال وفاق با گروه جلیلی و دولت سایه بودند؛ که به تو رای نمی دادند جناب پزشکیان!!!!

به هم جلیلی رای میدادند

پس اتوبوسی مسولین دولت رییسی را عوض کن خواهشا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
وفاق هم اسم جدیده،اگر چهار تا از مسئولین دولت رئیسی رو گذاشته بود سر کار اوضاع مملکت این نبود، برای سقاب اصفهانی اصلاح طلبا جنجالی راه انداخته بودن که واویلا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
10
64
پاسخ
هرکودک نا کام و دارای عقده حقارت می تواند با اهانت به رئیس جمهور محبوب چند روزی در رسانه ها و فضای مجازی مطرح وساعات خوشی را سپری کند.
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
12
51
پاسخ
هر کسی جز مداحان توهین کند مجرم شناخته میشود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
مداحان حاشیه امن جریانهای خاص هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
9
54
پاسخ
اشکال اساسی کار در این است که این هتاکان خیالشان راحت است که برخوردی با آنها نمی شود ! ولی اگر رویس جمهور همان لحظه با غلط کردی جوابش را بدهد و قوه قضاییه هم محکم پای کار بایستد هیچکس جرات این کارها را پیدا نمی کند !
سید حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
40
22
پاسخ
فاحذرو من مواضع التهم وقتی پزشکیان خودش را از مواضع تهمت حفظ نکند هر چه به او گویند حقش میباشد
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