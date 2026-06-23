مترو و اتوبوس تا این تاریخ همچنان رایگان است
همزمان با چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، دو فوریت طرح استمرار حمل و نقل عمومی رایگان تا پایان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۴۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورا با بیان اینکه حمل و نقل عمومی رایگان تا پایان دهه اول محرم پیش بینی شده بود، اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم در دهه دوم محرم، این زمان تا پایان تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد تمدید شد.
وی افزود: ممکن است کسانی که به تهران مراجعه میکنند، نتوانند سریع شهر را ترک کنند؛ لذا حمل و نقل رایگان تا پایان روز ۱۹ تیرماه تمدید شد.
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رایگانی موقتی چه سود دراز مدتی برای مردم دارد ؟ ثواب میکنید ؟ همین ؟
بنظر من کار اشتباهی هست کجایی دنیا اینکار را میکنند با همین بودجه چقدر میشه تو تهران کار عام المنفعه کرد پرداخت 20 هزار تومن مردم را فقیر نمیکنه اما قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
اصلا حالا براچی رایگان کردن
اصلا حالا براچی رایگان کردن
پاسخ ها
حسن| |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲