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مترو و اتوبوس تا این تاریخ همچنان رایگان است

همزمان با چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، دو فوریت طرح استمرار حمل و نقل عمومی رایگان تا پایان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۴۲
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1130 بازدید
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۵
مترو و اتوبوس تا این تاریخ همچنان رایگان است

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورا با بیان اینکه حمل و نقل عمومی رایگان تا پایان دهه اول محرم پیش بینی شده بود، اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم در دهه دوم محرم، این زمان تا پایان تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد تمدید شد.

وی افزود: ممکن است کسانی که به تهران مراجعه می‌کنند، نتوانند سریع شهر را ترک کنند؛ لذا حمل و نقل رایگان تا پایان روز ۱۹ تیرماه تمدید شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
4
پاسخ
رایگانی موقتی چه سود دراز مدتی برای مردم دارد ؟ ثواب میکنید ؟ همین ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
10
3
پاسخ
بنظر من کار اشتباهی هست کجایی دنیا اینکار را میکنند با همین بودجه چقدر میشه تو تهران کار عام المنفعه کرد پرداخت 20 هزار تومن مردم را فقیر نمیکنه اما قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
اصلا حالا براچی رایگان کردن
پاسخ ها
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
قطعا رایگان شدن مترو و حمل و نقل عمومی یکی از عوامل کاهش روزهای آلوده تهران طی سه ماه ابتدایی سال بوده.و نفعش در کاهش هزینه های درمانی ناشی از آلودگی هوا جبران میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
4
6
پاسخ
راضی به زحمت شما نیسیتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
5
3
پاسخ
ممنون
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