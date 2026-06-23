قانون و مقررات عجیب درباره غذا در کشورهای مختلف

قوانین و مقررات غذایی معمولاً برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر روش‌های ناسالم و تضمین ایمنی و کیفیت مواد غذایی وضع می‌شوند.

بعضی کشور‌ها قوانین غذایی را به سطح دیگری برده‌اند و محدودیت‌هایی گذاشته‌اند که از نگاه افراد خارجی عجیب یا غیرمعمول به نظر می‌رسد. با تعدادی از این قوانین عجیب غذایی در کشور‌های مختلف آشنا می‌شوید: به گزارش تابناک،

شما نمی‌توانید میوه دوریان بخورید (جنوب شرقی آسیا)

در برخی از کشور‌های جنوب شرقی آسیا، مانند سنگاپور، تایلند و مالزی، محدودیت‌های مشخصی در مورد محل خوردن یا حتی نگهداری میوه دوریان وجود دارد، زیرا بوی بسیار بدی دارد. شکستن یک عدد از آن در ملاء عام می‌تواند منجر به جریمه شود.

دوریان «سلطان میوه‌ها» که از جنوب شرق آسیا می‌آید، به‌خاطر بوی خاصش معروف است که برخی آن را مانند بوی پیاز گندیده، فاضلاب یا استفراغ توصیف می‌کنند.

این بو اغلب مدت زیادی ماندگار است، به همین دلیل هتل‌های خاص و شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی سراسر آسیا آن را ممنوع کرده‌اند.





در آمریکا، هاگیسِ اصیل اسکاتلندی ممنوع است!



واردات «هاگیس»، غذای سنتی اسکاتلندی که از اندام‌های داخلی گوسفند و جو دوسر تهیه می‌شود از دهه ۱۹۷۰ در ایالات متحده غیرقانونی بوده است. دلیل این ممنوعیت قانونی است که استفاده از ریه گوسفند در محصولات غذایی را ممنوع می‌کند. هرچند نسخه‌هایی از هاگیس به سبک آمریکایی تهیه می‌شوند، اما بسیاری از اسکاتلندی‌ها معتقدند که این نمونه‌ها هرگز طعم و اصالت هاگیس واقعی را ندارند. این موضوع سال‌ها باعث بحث و نارضایتی طرفداران این غذا شده است.









غذا خوردن در وسایل حمل‌ونقل عمومی (ژاپن)



اگرچه غذا خوردن در وسایل حمل‌ونقل عمومی و یا در هنگام راه رفتن در ژاپن کاملاً غیرقانونی نیست، اما معمولاً کار پسندیده‌ای محسوب نمی‌شود. این موضوع ریشه در فرهنگ احترام به دیگران و اهمیت دادن به غذا و همچنین به پاکیزگی دارد. به همین دلیل بسیاری از مردم از خوردن غذا در مترو، اتوبوس و قطار‌های شهری خودداری می‌کنند تا مزاحمتی برای سایر مسافران ایجاد نشود.

این یک قانون رسمی نیست، بلکه بیشتر یک هنجار اجتماعی است که خود مردم آن را رعایت می‌کنند و انتظار دارند دیگران نیز به آن احترام بگذارند.

ممنوعیت مصرف نوشیدنی الکلی (اسکاتلند)

در اسکاتلند، اگر فردی پس از مصرف نوشیدنی‌های الکلی مسئولیت هدایت یا نگهداری یک گاو، اسب، درشکه یا حتی یک موتور بخار را بر عهده داشته باشد، مرتکب تخلف قانونی شده است. این قانون در سال ۱۸۷۲ تصویب شده و از نظر قانونی هنوز هم معتبر است. نقض این قانون می‌تواند به جریمه نقدی یا حتی تا ۵۱ هفته زندان منجر شود.

دستگاه‌های فروش خودکار در مدارس محدود هستند (بریتانیا)

مدارس بریتانیا باید قوانین سختگیرانه‌ای درباره تغذیه دانش‌آموزان رعایت کنند. به همین دلیل، فروش خوراکی‌های پرچرب، پرنمک و پرشکر در مدارس به‌شدت محدود شده یا در بسیاری موارد ممنوع است. حتی دستگاه‌های فروش خودکار نیز تحت نظارت قرار دارند و فقط مجاز به عرضه خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایی هستند که با استاندارد‌های تغذیه سالم مطابقت داشته باشند.

محدودیت فروش هندوانه از نظر قانونی (برزیل)

قانونی که فروش و مصرف هندوانه را در ریو کلارو، برزیل، ممنوع می‌کرد، در سال ۱۸۹۴ به دلیل یک باور اشتباه مبنی بر اینکه این میوه باعث شیوع تب زرد می‌شود، تصویب شد. اگرچه این قانون هرگز رسماً لغو نشد، اما در حال حاضر نیز اجرا نمی‌شود.

دانه‌های خشخاش در امارات ممنوع هستند

امارات متحده عربی قوانین بسیار سختگیرانه‌ای درباره مواد مخدر دارد و دانه‌های خشخاش نیز در فهرست اقلام ممنوعه قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، همراه داشتن این دانه‌ها یا برخی خوراکی‌های حاوی آنها می‌تواند برای مسافران دردسرساز شود و حتی به جریمه یا پیگرد قانونی منجر شود.

غذا خوردن روی پله‌های کلیسا ممنوع (ایتالیا)

در شهر رم، برای حفاظت از بنا‌های تاریخی و حفظ پاکیزگی مناطق گردشگری، خوردن غذا یا نشستن روی پله‌های کلیسا و برخی آثار واماکن تاریخی نوعی بی احترامی تلقی شده و ممنوع است و می‌تواند جریمه به همراه داشته باشد. این قوانین با هدف جلوگیری از آسیب به میراث فرهنگی و برای حفظ احترام به اماکن مذهبی و همچنین حفظ زیبایی شهر اجرا می‌شوند. گردشگران شاید از این موضوع خبر نداشته باشند، اما از ساکنان انتظار رعایت می‌رود.

سمبوسه در برخی مناطق سومالی ممنوع

در بخش‌هایی از سومالی که زمانی تحت کنترل گروه الشباب بود، فروش و مصرف سمبوسه ممنوع اعلام شده بود. بر اساس گزارش‌ها، این گروه شکل مثلثی سمبوسه را نمادی از تثلیث مسیحی می‌دانست و به همین دلیل با آن مخالفت می‌کرد. با این حال، این ممنوعیت به کل سومالی تعمیم نداشت و سمبوسه همچنان یکی از خوراکی‌های محبوب مردم این کشور به شمار می‌رود.

ممنوعیت سس کچاپ در ناهار مدارس (فرانسه)

برای حفظ اصالت و هویت آشپزی فرانسوی، در مدارس فرانسه سرو سس کچاپ محدود شده است. هدف این اقدام این بوده که دانش‌آموزان غذای خود را غرق در کچاپ نکنند و طعم غذا‌های سنتی فرانسوی را بهتر بشناسند و تجربه کنند.

ممنوعیت آدامس (سنگاپور)

در سنگاپور استفاده و فروش آدامس محدود شده تا شهر تمیز بماند و به اموال عمومی آسیبی نرسد. این قانون پس از آن اجرا شد که آدامس باعث اختلال‌هایی در سیستم حمل‌ونقل عمومی کشور شده بود. فروش یا واردات غیرمجاز آدامس می‌تواند جریمه سنگین یا حتی مجازات قانونی به همراه داشته باشد.

ممنوعیت غذا خوردن در ملأعام در ماه رمضان (امارات متحده عربی)

در ماه رمضان، غیرمسلمانان نیز باید از خوردن و آشامیدن در مکان‌های عمومی در ساعات روز خودداری کنند. هدف این قانون احترام به روزه‌داران و حفظ فضای متناسب با این مناسبت مذهبی است. رعایت نکردن این مقررات ممکن است پیامد قانونی داشته باشد.

عدم سرو سیر در کاخ باکینگهام (بریتانیا)

گفته می‌شود آوردن یا سرو سیر در داخل کاخ باکینگهام ممنوع است و دلیل آن علاقه نداشتن خاندان سلطنتی به بوی سیر بوده است. البته این مورد بیشتر به‌عنوان یک رسم یا روایت مشهور شناخته می‌شود و شواهد تاریخی محکمی درباره وجود یک قانون رسمی در این مورد وجود ندارد.

به کبوتر‌ها غذا ندهید (ایتالیا)

در شهر فلورانس ایتالیا، غذا دادن به کبوتر‌ها می‌تواند تخلف محسوب شود و جریمه داشته باشد. هدف این قانون محافظت از ساختمان‌های تاریخی و آثار شهری در برابر آسیب ناشی از تجمع زیاد کبوترهاست. پس اگر به فلورانس سفر کردید، بهتر است از غذا دادن به پرنده‌ها خودداری کنید.

نکته: بعضی از این موارد در متن اصلی کمی اغراق‌آمیز یا ساده‌سازی شده‌اند و بیشتر جنبه فرهنگی یا مقررات محلی دارند تا «قانون سراسری».