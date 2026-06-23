تصادف زنجیرهای در جاده آرادان به سرخه
درخشان با اشاره به اینکه هشت نفر در صحنه تصادف سرپایی مداوا شدند، اضافه کرد: مابقی افراد توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۳۹| |
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حسین درخشان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع تصادف زنجیرهای بامداد روز سه شنبه در کیلومتر هفت محور آرادان به سرخه خبر داد و بیان کرد: در این حادثه سه خودرو پژو ۴۰۵، پیکان و پژو پارس با یکدیگر برخورد کردند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی با تاکید به اینکه امدادگران پایگاه آرادان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، افزود: این حادثه ۱۲ مصدوم بر جای گذاشته است.
درخشان با اشاره به اینکه هشت نفر در صحنه تصادف سرپایی مداوا شدند، اضافه کرد: مابقی افراد توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی تاکید کرد: استراحت به موقع، تمرکز کافی، توجه به جلو، رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه تنها راههای پیشگیری از این حوادث تلخ و تضمین کننده سلامت سفر است.
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