درخشان با اشاره به اینکه هشت نفر در صحنه تصادف سرپایی مداوا شدند، اضافه کرد: مابقی افراد توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

حسین درخشان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع تصادف زنجیره‌ای بامداد روز سه شنبه در کیلومتر هفت محور آرادان به سرخه خبر داد و بیان کرد: در این حادثه سه خودرو پژو ۴۰۵، پیکان و پژو پارس با یکدیگر برخورد کردند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی با تاکید به اینکه امدادگران پایگاه آرادان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، افزود: این حادثه ۱۲ مصدوم بر جای گذاشته است.

درخشان با اشاره به اینکه هشت نفر در صحنه تصادف سرپایی مداوا شدند، اضافه کرد: مابقی افراد توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی تاکید کرد: استراحت به موقع، تمرکز کافی، توجه به جلو، رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه تنها راه‌های پیشگیری از این حوادث تلخ و تضمین کننده سلامت سفر است.