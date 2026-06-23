صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تجاوز دوباره نظامیان صهیونیستی به خاک سوریه

منابع محلی در سوریه از تجاوز جدید زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به خاک این کشور و بازرسی منازل در حومه جنوبی استان قنیطره خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۳۵
| |
667 بازدید
|
۳
تجاوز دوباره نظامیان صهیونیستی به خاک سوریه

شبکه المیادین به نقل از منابع محلی در سوریه اعلام کرد که چهار دستگاه خودروی نظامی متعلق به ارتش اشغالگر اسرائیل به روستای «عین زیوان» واقع در حومه جنوبی القنیطره پیشروی کرده و به صورت غیر قانونی وارد این منطقه شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بر اساس گزارش این منابع، نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی پس از ورود به این روستا، اقدام به انجام بازرسی در منطقه کردند.

منابع خبری روز یکشنبه این هفته نیز گزارش دادند که یک واحد گشتی ارتش رژیم صهیونیستی وارد مناطقی از استان درعا سوریه شده است.

براین اساس، این واحد نظامی وارد مناطقی حدفاصل شهرک‌های عابدین و معریه در منطقه حوض یرموک در استان درعا شده و به گشت زنی پرداخته است.

رسانه‌های سوریه نیز به نقل از منابع محلی از ورود دست کم ۱۲ دستگاه خودرو و تجهیزات نظامی از جمله چند دستگاه خودرو زرهی ارتش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه خبر دادند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران کلیه تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب این کشور پیشروی کرده است.

همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب این کشور از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگردهای متجاوز بوده است.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سوریه نظامیان اسرائیل تجاوز حمله به سوریه رژیم صهیونیستی
آنچه قانون درباره پرچم ایران می‌گوید
عربستان چه خیالی در خلیج فارس دارد؟
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عمان اقدام رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرد
دیدار نظامیان اسرائیلی و روس در مسکو
زنگ خطر برای اسرائیل به صدا درآمد
حمله جنگنده‌های اسرائیلی به سوریه +عکس
صدور بیانیه عربستان علیه اسرائیل
گسترده‌ترین تجاوز از زمان براندازی بشار اسد در سوریه
ذوق اسرائیل از حماقت وزیر بحرینی
تصاویری از تجاوز امروز رژیم صهیونیستی علیه ایران
حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه
نتانیاهو: برای مقابله با ایران به سوریه حمله می کنیم
استقبال ترکیه از حملات هوایی علیه سوریه
ذوق زدگی تل‌آویو از حمله موشکی آمریکا به سوریه
لندن در دفاع از اسرائیل در برابر پاسخ ایران مشارکت ندارد
حمله پهپاد رژیم صهیونیستی به خاک سوریه
بمباران خانه همسر نادر طالب زاده در جنوب لبنان
کوبا: حمله اسرائیل به ایران را محکوم می‌کنیم
رژیم اسرائیل دست از حمله به سوریه برنمی‌دارد
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به قنیطره در سوریه
واکنش ایران به حملات رژیم صهیونیستی به سوریه
ترفند نظامیان اسرائیلی برای فرار از جنگ غزه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
4
پاسخ
به ما چه مربوط.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ربطش اینکه تا چند وقت پیش سوریه شده بود الگوی پیشرفت برای بعضی ها
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
3
پاسخ
رژیم صهیونی به دنبال اشغالگری بیشتر و گسترش سرزمینی است. به همین دلیل حتی به رژیم جولانی سوریه که کاملا نوکر آمریکاست هم حمله می کنه. جولانی همه کار کرده دربست نوکر آمریکا باشه بلکه از گزند حملات اشغالگرایانه این رژیم کودک کش در امان باشه ولی همانطور که می بینید اساسا رفتارهای یک کشور تاثیری در خوی اشغالگری این رژیم کودک کش دارند.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
عکس: اولین شب عزاداری محرم در جوار محل عروج قائد شهید
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۴۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۷۹ نظر)
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005nF9
tabnak.ir/005nF9