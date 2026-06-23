تجاوز دوباره نظامیان صهیونیستی به خاک سوریه

منابع محلی در سوریه از تجاوز جدید زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به خاک این کشور و بازرسی منازل در حومه جنوبی استان قنیطره خبر دادند.

شبکه المیادین به نقل از منابع محلی در سوریه اعلام کرد که چهار دستگاه خودروی نظامی متعلق به ارتش اشغالگر اسرائیل به روستای «عین زیوان» واقع در حومه جنوبی القنیطره پیشروی کرده و به صورت غیر قانونی وارد این منطقه شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بر اساس گزارش این منابع، نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی پس از ورود به این روستا، اقدام به انجام بازرسی در منطقه کردند.

منابع خبری روز یکشنبه این هفته نیز گزارش دادند که یک واحد گشتی ارتش رژیم صهیونیستی وارد مناطقی از استان درعا سوریه شده است.

براین اساس، این واحد نظامی وارد مناطقی حدفاصل شهرک‌های عابدین و معریه در منطقه حوض یرموک در استان درعا شده و به گشت زنی پرداخته است.

رسانه‌های سوریه نیز به نقل از منابع محلی از ورود دست کم ۱۲ دستگاه خودرو و تجهیزات نظامی از جمله چند دستگاه خودرو زرهی ارتش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه خبر دادند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران کلیه تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب این کشور پیشروی کرده است.

همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب این کشور از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگردهای متجاوز بوده است.