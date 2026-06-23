مخالفت ایران با حضور رافائل گروسی در مذاکرات سوئیس، تنها یک اختلاف تشریفاتی نبود؛ بلکه پیامی روشن به مدیری بود که از نگاه تهران، با سیاسی‌کردن مأموریت آژانس، اعتبار و بی‌طرفی این نهاد را زیر سؤال برده است.

در حالی که برخی مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر مدعی شده‌اند ایران تعهداتی تازه درباره همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پذیرفته است، مقامات ایرانی این ادعاها را صراحتاً رد کرده و بر تداوم رویکرد مستقل و مبتنی بر خطوط قرمز کشور تأکید کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در همین راستا، «محمد مرندی» کارشناس امور بین‌الملل طی توییتی نوشت: «ایران قصد خرید کالاهای کشاورزی آمریکایی را ندارد و دیروز هیچ بحثی در مورد آمدن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران صورت نگرفت. تبلیغات غربی را نادیده بگیرید.»

این اظهارات در واکنش به ادعای مقام‌های آمریکایی مطرح شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مدعی شده بود که ایران با ورود بازرسان آژانس موافقت کرده است.

با این حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، این ادعا را تکذیب کرد و گفت: «تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق روال جاری و منطبق با مصوبات قانونی ادامه می‌یابد» و همچنین تأکید کرد که «در مذاکرات ۱۸ ساعته دیروز در سوئیس، هیچ مذاکره‌ای درباره پرونده هسته‌ای انجام نشده و تعهد جدیدی از سوی ایران پذیرفته نشده است.»

همزمان، فضای انتقادی نسبت به عملکرد آژانس و شخص رافائل گروسی بیش از گذشته نمایان شد. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در پیامی صریح نوشت: «گروسی را به مذاکرات راه ندهید؛ او از سنتکام نیز وقیح‌تر است.» همچنین گزارش‌هایی منتشر شد که از مخالفت ایران با حضور مدیرکل آژانس در مذاکرات سوئیس حکایت داشت.

در همین چارچوب، برخی رسانه‌های داخلی از چهار تصمیم مهم ایران در جریان مذاکرات ژنو و سوئیس به عنوان نشانه‌ای از ایستادگی بر اصول یاد کردند.

بر اساس این روایت، ایران با حضور گروسی در روند مذاکرات مخالفت کرده، از پذیرش برخی سناریوهای رسانه‌ای طرف آمریکایی خودداری کرده و در برابر ادبیات تهدیدآمیز واشنگتن واکنش نشان داده است.موضعی که از روی اقتدار در برابر آمریکا گرفته شد و نشان داد که ایران اجازه تخطی از رویکرد خود را نمی‌دهد.

مجموع این مواضع نشان می‌دهد که از نگاه مقامات و جریان‌های سیاسی منتقد آژانس، اعتبار و بی‌طرفی این نهاد طی سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده است.

بارها مقامات روس آژانس را به سیاسی کاری متهم کرده و درباره نشت اطلاعات توسط گروسی هشدار داده‌اند.



طیف وسیعی معتقدند عملکرد آژانس و شخص گروسی در قبال پرونده هسته‌ای ایران، بیش از آنکه مبتنی بر رویکردی فنی و حرفه‌ای باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و خواسته‌های آمریکا و متحدانش قرار گرفته است.

از منظر منتقدان، عملکرد رافائل گروسی طی سال‌های اخیر باعث شده تصویر یک مدیرکل بی‌طرف و فنی از او به شدت آسیب ببیند. عدم محکومیت قاطع حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، سکوت در برابر ترور دانشمندان هسته‌ای و تمرکز مستمر بر مطالبات مورد نظر غرب، این برداشت را تقویت کرده که او بیش از آنکه نماینده یک نهاد بین‌المللی مستقل باشد، در چارچوب پروژه سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت می‌کند.

در چنین فضایی، جلوگیری از ورود وی به مذاکرات اخیر، اقدامی پیشگیرانه برای حفظ مسیر مذاکرات از تأثیر یک بازیگر غیرقابل اعتماد و فاقد وجاهت نزد افکار عمومی ایران بود.

گروسی نشان داده که مهره آمریکایی صهیونیستی است و همچنین ورود این فرد نه تنها سازنده، بلکه مخرب است.موضوعی که به تجربه برای ایران ثابت شده است.



در ماجرای شروع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گزارش گروسی بهانه حمله رژیم صهیونی به ایران شد. وی در بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران بدون محکوم کردن این کار و ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان ماموریت خود را در یافتن مواد غنی شده ایرانی می‌دید. بنابراین تیم مذاکره کننده علاوه بر این که موضوع هسته‌ای در دستور کار مذاکرات نبود از ورود یک عنصر مخرب جلوگیری کرد.