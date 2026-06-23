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کد خبر: ۱۳۸۰۹۱۴
بازدید: ۱۳۸۶

عکس: دیدار تیم های ملی فرانسه و عراق

تیم ملی فرانسه موفق شد با برتری قاطع ۳ بر صفر برابر عراق، ضمن صعود مقتدرانه به مرحله بعد، شاهد تاریخ‌سازی کیلین امباپه باشد؛ ستاره‌ای که با دبل خود، تعداد گل‌هایش در جام جهانی را به عدد ۱۶ رساند تا نامش در کنار بزرگان تاریخ این رقابت‌ها در رده دوم جای بگیرد.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی فرانسه عراق
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.