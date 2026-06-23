عکس: دیدار تیم های ملی فرانسه و عراق

تیم ملی فرانسه موفق شد با برتری قاطع ۳ بر صفر برابر عراق، ضمن صعود مقتدرانه به مرحله بعد، شاهد تاریخ‌سازی کیلین امباپه باشد؛ ستاره‌ای که با دبل خود، تعداد گل‌هایش در جام جهانی را به عدد ۱۶ رساند تا نامش در کنار بزرگان تاریخ این رقابت‌ها در رده دوم جای بگیرد.