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نان در تهران گران شد

رئیس کارگروه آردونان اتاق اصناف ایران از افزایش قیمت نان در تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۱۲
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4318 بازدید
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۴۸
نان در تهران گران شد

 

محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آردنان اتاق اصناف ایران از افزایش قیمت انواع نان در استان تهران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از بازار، به گفته کرمی قیمت لواش ۲۷۰۰ تومان بربری ۱۰ هزار تومان و سنگک ۱۵۵۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

رئیس کارگروه آردونان گفت قیمت‌های جدید از سوی استانداری ابلاغ شده و از امروز روی دستگاه‌های نانو در نانوایی‌ها قیمت‌های جدید اعمال شده است.

از امروز عصر خانوارهایی که برای خرید نان در مناطق تهران مراجعه کردند با قیمت های جدید خرید کردند.

نان لواش ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

موضوع قیمت نان از چند وقت پیش مطرح بود برخی استانها هم قیمت را غیر رسمی گران کرده بودند اما دولت اعلام می کرد افرایش قیمت در دستور کار نیست.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ یارانه آرد و نان برای خرید تضمینی داخلی و واردات گندم، ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال( جدید) مشخص شده که نسبت به یارانه آرد و نان سال گذشته افزایش داشته است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
67
پاسخ
قیمت نان دو برابر شد معادل ۱۰۰درصد افزایش! این درحالیست که چند ماه پیش امریکا را بخاطر گران کردن ۳۰درصدی بنزین در شرایط جنگ مسخره میکردین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
سی درصد نبود بلکه هر گالن بنزین از 3.9 دلار شده بود 4.2 یعنی حدود 10 درصد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
گالن بنزین زیر 4لیتر هست اومده زیر 3دلار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
تشکر مسئولین از مردم پس از،جنگ‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
7
38
پاسخ
قرار بود پزشکیان بیاد که جنگ نشه تحریم نشیم تورم نداشته باشیم ولی ایشان همه رو باهم به ارمغان آورد ایول به این پاقدم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
پزشکیان یعنی اینقدر توامنده ؟ دو تا جنگ به پا کرده ؟ پزشکیان آدم بدی نیست و از حقوق ملت همیشه دفاع کرده ، منتها باید در سیاستها همه یکی بشند و بهترین طرحها بر اساس منافع بلند مدت ملی پایه ریزی بشه ، اهر کسی سر خود مشکل ایجاد نکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
11
22
پاسخ
نوش جون ۱۶ میلیون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
تو هنوز تو سوختن انتخاباتی؟ تموم شد بابا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
از برکات تحریمهای به دست امده از مذاکرات رییسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
31
پاسخ
خوب خدا را شکر در جهت کمک به فقرا نان را گران کردید که ثروتمندان کمتر اصراف کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
اسراف درسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
35
پاسخ
ایا حقوق ها را هم با دوبرابر کردن قیمت ها دوبرابر میکنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
22
پاسخ
قیمت های سر کوچه ایشون هستش
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
37
پاسخ
تو تهران بربری ۱۰ هزاد تومانی خیلی وقته نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
25
پاسخ
هنوز حریف نانوایی ها نشدند قیمت نان را در معرض دید مشتری قرار دهند . کارت و رمز می‌گیرند رسید هم نمی‌دهند. این چه نظارتیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
6
24
پاسخ
دم مسعود گرم داره کم کم پوست ملت رو میکنه بفهمن یک من ماست چقدر کره داره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
18
پاسخ
آیا این مبالغ که نوشتید در واقع اومده روی مبالغ قبلی که خودسرانه به قول شما اضافه کرده بودن و برای مثال هر نون سنگک ساده را 30که تو چند هفته گذشته هزار تومن میفروختن الان شده 45 هزار و پونصد؟ یا قیمت یک نون سنگک ساده باید 15 هزار و پونصد تومن باشه؟؟؟
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