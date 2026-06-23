نان در تهران گران شد

محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آردنان اتاق اصناف ایران از افزایش قیمت انواع نان در استان تهران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از بازار، به گفته کرمی قیمت لواش ۲۷۰۰ تومان بربری ۱۰ هزار تومان و سنگک ۱۵۵۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

رئیس کارگروه آردونان گفت قیمت‌های جدید از سوی استانداری ابلاغ شده و از امروز روی دستگاه‌های نانو در نانوایی‌ها قیمت‌های جدید اعمال شده است.

از امروز عصر خانوارهایی که برای خرید نان در مناطق تهران مراجعه کردند با قیمت های جدید خرید کردند.

نان لواش ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

موضوع قیمت نان از چند وقت پیش مطرح بود برخی استانها هم قیمت را غیر رسمی گران کرده بودند اما دولت اعلام می کرد افرایش قیمت در دستور کار نیست.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ یارانه آرد و نان برای خرید تضمینی داخلی و واردات گندم، ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال( جدید) مشخص شده که نسبت به یارانه آرد و نان سال گذشته افزایش داشته است.