توضیح رسانهرهبرانقلاب درباره برداشت نادرست ازیکپیام
رسانه رهبری درباره گزیدهمتن منتشرشده از پیام ۲۸ خرداد رهبر معظّم انقلاب توضیحاتی داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۰۸| |
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این کانال تلگرام اعلام کرد: در یکی از گزیدههای متنیِ منتشرشده در این رسانه از پیام ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ رهبر انقلاب اسلامی درباره تفاهمنامه رئیسجمهوران ایران و امریکا، عبارتی در قلاب اضافه شده بود که در متن اصلی نبوده و صرفاً با هدف گویاسازی و تسهیل فهم مخاطب افزوده شده بود که به دلیل امکان ایجاد برداشت نادرست، از خروجیهای این رسانه حذف میشود.
ضمن پوزش از مخاطبان محترم به اطلاع میرساند این توضیح صرفاً ناظر به نحوه تنظیم و انتشار متن است و دلالتی بر تأیید یا رد هرگونه برداشتی درباره اصل موضوع مورد اشاره ندارد.
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